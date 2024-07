Fundação Amplifon, “Ciao!” E também na Austrália para a inclusão social dos idosos; Atividades de ioga e viagens

Base Amplificador Chega na Austrália. Atravessa a fronteira europeia e leva a Melbourne Atividades de inclusão social do projeto “Olá!” Conectar cerca de 600 hóspedes mais velhos em seis instalações na região de Victoria, Melbourne, e criar oportunidades para eles Entretenimento e redes sociais. A iniciativa envolve cerca de 20 mil pessoas em mais de 200 instalações em Itália, e no ano passado chegou a Portugal.

A iniciativa foi implementada em cooperação com Universidade Monash, Melbourneque trata do relacionamento com parceiros locais e avaliação do impacto do projeto, e com a filial australiana da Amplifon, cujos funcionários poderão doar seu tempo para atividades de voluntariado com idosos.

Então ele comenta Susan Carol Holanda, Presidente Da instituição Amplificador:

“Com esta nova iniciativa continuamos o caminho de internacionalização da nossa organização e, pela primeira vez, ultrapassamos as fronteiras europeias, em linha com o ADN da Amplifon. Estamos muito orgulhosos de trazer para a Austrália os projetos de inclusão social para pessoas mais velhas, que têm. já foi lançado com sucesso em Itália e Portugal, e permite que os funcionários locais da Amplifon tenham um impacto positivo na vida das pessoas também através de atividades de voluntariado.

Como nasceu o projeto “Chow!”

Em 2020 o projeto começou.”Olá!“, em plena pandemia, para superar o isolamento a que os RSAs são obrigados, e para facilitar o relacionamento com as famílias e as oportunidades de lazer e entretenimento. Graças a esta iniciativa, os lares de idosos podem equipar-se com as melhores tecnologias de videocomunicação no mercado para permitir uma relação plena e emocional entre os idosos e os seus familiares, incentivando novas oportunidades de participação ativa através de atividades de lazer como teatro, música, ioga, viagens virtuais e muito mais. em Portugal, esta nova fase do projeto atinge também a região Ásia-Pacífico.

“Olá!” Chega na Austrália

A Amplifon atua na Austrália desde 1997. A empresa, com sede em Melbourne, está presente no país com mais de 430 lojas e mais de 1.600 pessoas.

“Decidimos iniciar o projeto Ciao! na Austrália com base na experiência de sucesso que tivemos primeiro em Itália, onde estivemos envolvidos durante pouco mais de três anos em cerca de 200 residências em todo o país e cerca de 20.000 idosos, e depois em Portugal. ”, explica ela. Esta iniciativa, aberta a todas as estruturas que queiram fazer parte dela, mostra como, graças à combinação virtuosa das novas tecnologias e da criatividade, é possível criar novas oportunidades de relacionamento e integração social para os idosos, especialmente para aqueles que vivem em alojamentos de saúde. Ele explica Maria Cristina Ferradini, Delegada Conselheira para Fundação Amplifon.

As primeiras atividades a iniciar serão ioga e excursões virtuais. Os displays serão também utilizados para comunicação entre os residentes e as suas famílias, comunidades ou outras instalações, bem como para sessões de telemedicina, reabilitação e atividade física, ou para facilitar o contacto com organizações jurídicas, sociais, culturais e religiosas.

Na Austrália, ainda mais 200.000 pessoas Eles são hóspedes de uma das mais de 2.600 instalações residenciais para idosos do país. investigando em Comissão Real para Qualidade e Segurança no Cuidado de Idosos Entre mais de 10.000 australianos, destaca a necessidade de criar oportunidades de relacionamento para idosos residentes em instituições de acolhimento, para que se sintam menos solitários e mais felizes.