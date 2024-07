Harry invade o Palácio de Buckingham: ele foi procurá-los e quebrou tudo | A situação é cada vez mais perigosa

Não é nenhum segredo que o Príncipe Harry não é o maior fã do protocolo real, mas a invasão do Palácio de Buckingham custou-lhe caro.

o Príncipe Harry Nos últimos anos, ele sempre teve histórias fascinantes para contar para a imprensa inglesa, como aconteceu anos atrás, quando apareceu em um baile de carnaval vestido com uniforme de soldados nazistas. O Príncipe era fotógrafo e as fotos foram publicadas em revistas de todo o mundo, por isso a Rainha teve que tomar medidas sérias.

Nos anos seguintes, não faltaram outras reviravoltas, como quando a imprensa americana flagrou ele e Meghan em um relacionamento íntimo. As fotos não puderam ser publicadas naquela ocasião apenas porque a família real teria encontrado um compromisso ao não revelá-las.

Certamente não termina aqui, porque mais uma vez O Príncipe e Duque de Sussex Ele encontrou uma maneira de quebrar as regras, embora há anos não seja um membro sênior da família real.

A notícia tornou-se de conhecimento público imediatamente, colocando Harry em uma posição ruim… uma revolução que não poderia passar despercebida.

Harry, a invasão no Palácio de Buckingham não passa despercebida

Desde que me despedi da família real Harry e Meghan encontraram uma maneira de serem comentados em todo o mundo. A publicação do livro de Spare e a revelação dos segredos íntimos da família real irritaram o rei Carlos e seu filho William. Na verdade, ninguém antes de Harry e Meghan se permitiu falar dessa forma sobre a família real, apenas Diana ousou com frequência, mas principalmente em relação às constantes infidelidades de Charles e seu relacionamento com Camilla Parker Bowles.

A doença de Kate e a doença do rei CharlesNo entanto, Harry foi forçado a ir pessoalmente ao Palácio de Buckingham, mas sem a sua esposa, Meghan Markle, a acompanhá-lo. Na ocasião, seu pai o recebeu com exclusividade e o encontro durou pouco mais de uma hora. Certamente não termina aqui.

Harry mais uma vez violou as regras do Palácio Real

Especialmente falando sobre Príncipe Harry Foi o ex-chef da corte Darren McGrady, que ainda estava de serviço no ano em que o segundo filho de Diana e sua esposa, Meghan Markle, decidiram deixar o Palácio de Buckingham para sempre.

Na verdade, o duque de Sussex, naquela ocasião, quebrou todas as regras do protocolo real ao dirigir-se às cozinhas do palácio para se encontrar com os funcionários e cumprimentar cada um deles com uma despedida formal, e assim anunciou que ele e a sua esposa não ficariam mais . no palácio. Uma saudação que naquela época não agradou em nada a Rainha Elizabeth, perturbada por mais uma violação do protocolo real por parte de pessoas não utilizadas.