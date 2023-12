Bobo Fieri, Adeus Costanza Caracciolo: Novo amor é o sinal vermelho “Dark Lady”

Depois de uma brilhante carreira no mundo do futebol, o “bombardeiro” de Bolonha nunca desistiu do mundo do entretenimento. E agora há uma má notícia para quem adoraria vê-lo com a ex-showgirl Costanza Caracciolo: para Bobo Fieri, aliás, é hora de um novo amor verdadeiramente incrível, aqui está a foto que vai deixar todo mundo com inveja.

Para os fãs de futebol, o seu nome brilha no Olimpo dos melhores jogadores de futebol italianos de todos os tempos. Christian Vieri, nascido em 1973Nasceu em Bolonha, mas começou a jogar futebol na Austrália, onde estreou pelo Marconi Stallions, que joga em Sydney. Sua primeira aparição na Liga Italiana foi em Turim, em 1991.

Desde então, ele interpretou Christian Vieri treze equipes, Mesmo que seu nome sempre tenha estado inextricavelmente ligado a um nomeInternacionalOnde jogou por seis anos. Uma carreira maravilhosa, sem esquecer obviamente os 59 jogos (com 23 golos marcados) pela selecção nacional. Sua carreira terminou em 2009 jogando peloAtalanta.

Mas o nome de Bobo Fieri permaneceu impresso na memória dos torcedores de futebol e fora dela, à medida que sua carreira continuava O mundo do entretenimento. De participar de “Dançando com as estrelasAo papel de comentador de “Tiki Taka” e outros programas de futebol, sem esquecer algumas aventuras no mundo da música.

O novo amor de Christian “Bobo” Vieri: essa é a foto que faz sonhar os torcedores do jogador de futebol

Mas a vida de Bobo Fieri sempre foi marcada por fofocas. No início dos anos 2000, o relacionamento com uma dançarina e uma dançarina causou sensação Elisabetta CanalesEnquanto entre 2006 e 2011, esteve vinculado a Melissa Sata. Mas no dia 18 de março de 2019, seu sonho culminou no amor pela ex-showgirl Costanza CaraccioloEle também teve duas filhas dela. Um grande amor está agora em perigo, mas não por outra mulher…

Que Bobo Vieri é um amante de grandes carros e grandes motos certamente não é mistério e recentemente se mostrou a bordo de um carro fantástico Yamaha T Max.

A Yamaha T-Max é uma motocicleta verdadeiramente maluca: aqui estão suas características e preço

Com esta incrível motocicleta, temos certeza que Bobo Fieri sabe percorrer suas ruas Você costumava me amar (Onde mora com sua esposa Costanza Caracciolo) e está se divertindo muito. Afinal, estamos falando de uma scooter Capaz de fornecer até 48 HP O seu preço ronda os 134.999 euros.

A Yamaha T-Max foi produzida pela primeira vez em 2001.