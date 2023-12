Europa Park inicia sua 22ª temporada de inverno

No Europa-Park, a temporada de inverno vai de 2 de dezembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024 (exceto 24 e 25 de dezembro) [Leggi tutto] [Leggi tutto]

Comunicado de imprensa do Parque Europa:

Com o início do período mais tranquilo do ano, o Europa Park cobre-se com um mágico manto de inverno e funciona a temporada de inverno de 02 de dezembro de 2023 a 07 de janeiro de 2024 (exceto 24/25 de dezembro). As 16 áreas com temática europeia são transformadas num país das maravilhas do inverno, com 3.000 abetos cobertos de neve ao longo das estradas. Aberto o ano todo, o Rulantica Water World promete um dia cheio de ação para toda a família, com uma ampla variedade de atrações aquáticas. Se pretende surpreender os seus entes queridos neste Natal com uma experiência exclusiva para todos os sentidos, não perca uma visita ao restaurante Eatrenalin único no mundo. Os amantes do inverno podem terminar suas férias em grande estilo com uma pernoite em um dos seis (excelentes) hotéis 4 estrelas do parque ou no acolhedor Camp Resort.

Diversão de inverno com mais de 100 atrações e shows

Durante a estação fria, o maior parque temático da Alemanha se transforma em um paraíso mágico de inverno para toda a família. Enquanto andam na magnífica roda gigante Bellevue, os visitantes podem admirar o Europa Park repleto de decorações de inverno. Mais de 3.000 árvores de Natal cobertas de neve, luzes cintilantes e decorações de Natal criam uma atmosfera única. Para os amantes da montanha-russa, a diversão rápida é garantida mesmo no inverno. No Magic Cinema 4D, MACK Magic apresenta “Voltron 4D”, uma emocionante aventura cinematográfica de 12 minutos sobre Nikola Tesla. A nova experiência cinematográfica oferece um vislumbre da próxima montanha-russa “Voltron Nevera powered by Rimac” na área com tema croata. Uma exposição especial intitulada “Riso de Galinha – Desenhos de Peter Gaiman no Europa Park” foi realizada na área temática islandesa. Mais de 80 originais e gravuras assinadas pelo consagrado artista, conhecido nacionalmente por suas obras humorísticas, estarão expostas no Blue Fire Dome.

O maior parque temático da Alemanha também oferece emocionantes atrações de inverno para as crianças. Na “FIS Snowkidz – Escola de Esqui para Crianças”, na área temática austríaca, as crianças poderão fazer as primeiras tentativas de esqui alpino ou snow tubing, com o apoio de instrutores de esqui qualificados. Na área de temática escandinava, o Europa Park oferece mais uma vez o “Skitty World Nordic”, um mundo de esqui cross-country para crianças e adolescentes, em cooperação com a Escola de Esqui Thoma. Os hóspedes podem deslizar em círculos na grande área de patinação no gelo ao lado do “Fjord Rafting”. Na Praça Espanhola existe o “WinterWunderWelt”, onde os jovens visitantes encontrarão muitas oportunidades para desabafar. A estação de correios de Himmelspforten, lindamente decorada, na área com temática inglesa, acompanha as crianças desde a creche até a fábrica de presentes de Natal. No final, o Papai Noel espera as crianças com uma pequena surpresa e ouve seus desejos.

Artistas internacionais transportam os visitantes para um mundo mágico com o melhor entretenimento, criando uma maravilhosa atmosfera natalina. Com lindos figurinos e apresentações profissionais no solo e no ar, artistas premiados surpreendem o público com seu novo ato circense. A estação fria é também a altura do ano em que os desejos se tornam realidade, e esse é certamente o caso do espectáculo no gelo “Surpr’Ice Presents a Christmas Dream”. No Globe Theatre, “A Christmas Novel” conta uma história comovente, cheia de nostalgia e emoção, pontuada por danças e cantos. Depois de um 2022 de enorme sucesso, Ross Anthony e Paul Reeves retornam para apresentar Crazy Christmas – Again Ever Year com suas músicas favoritas de Natal três vezes ao dia no Globe Theatre, de 13 a 17 de dezembro. A partir das 17h00, Ed Euromaus convida-o para a sua demonstração de videomapping 3D, que é exibida na interface “Eurosat – CanCan Coaster”. A cada meia hora, o “Miraculux – Mapping Show” deslumbra os visitantes com um jogo de luzes e cores. À noite, os hóspedes podem desfrutar de uma maravilhosa cena de Natal no lago de temática austríaca da região com o espectáculo “A Jornada de Inverno de Josefina”. O destaque do dia é o “Ed’s Star Parade”, com fantasias fabulosas e carros alegóricos brilhantes, enquanto Ed Euromaus e seus amigos recebem os pequenos convidados.

Apetite de inverno

Os sonhos culinários tornam-se realidade no amplo mercado de Natal que rodeia a Fonte Europa e no parque do histórico Palácio Balthasar. Os visitantes podem dar um passeio e saborear todos os tipos de culinária deliciosa. Figuras luminosas incomuns iluminam o jardim do castelo com cores vivas. Os visitantes também podem voltar no tempo e descobrir o artesanato de épocas passadas no Mercado de Natal ‘Ireland – Children’s World’. Os visitantes encontrarão não só delícias no mercado de Natal, mas também nas inúmeras barracas e nos acolhedores restaurantes e cafés do Europa Park. Além de vinho quente e labneh, os hóspedes podem desfrutar de uma variedade de crepes de inverno, Baumstriezel fresco ou delicioso goulash de veado. Durante a estação fria, o pavilhão com temática francesa transforma-se num forno onde os visitantes podem experimentar o puro prazer culinário num ambiente acolhedor, sob a amorosa orientação dos pasteleiros de Cambly. Além disso, o restaurante incrivelmente acolhedor ERDINGER Urweiße Hütt’n regressa à área de temática portuguesa e delicia os visitantes com os seus deliciosos pratos. Em noites selecionadas, a equipe da cozinha convida você a conviver com música ao vivo e um menu de 3 pratos.

Diversão mística na água

No Rolantica Water World, os visitantes escapam do clima sombrio do inverno e mergulham em diversão aquática inesquecível. Vários escorregas, uma enorme piscina de ondas e um emocionante parque aquático garantem diversão sem fim. Nos dias frios de inverno, o maior escorregador de velocidade da Europa, ‘Vikingløp’, convida os visitantes para uma emocionante corrida de escorregadores. Para quem procura relaxar, uma visita à exclusiva sauna e área de relaxamento “Hyggedal” é ideal. A partir deste ano, seis suítes luxuosamente mobiliadas também estarão disponíveis na área Nordiskturn e poderão ser reservadas exclusivamente. Depois de visitar o mundo aquático, os hóspedes também podem fazer alguns passeios na superfície de gelo artificial em frente ao Restaurante Bubba Svens, no Hotel Krønasår.

Experiências para todos os sentidos e dormidas extraordinárias

Ao lado do Rulantica Water World e do Krønasår Hotel, aventuras ainda mais emocionantes o aguardam. YULLBE PRO tem expertise no grupo, enquanto YULLBE GO se concentra em cada hóspede individual. “Eatrenalin” apresenta o conceito gastronômico mais emocionante do mundo. Numa produção multissensorial de duas horas que leva os visitantes por diferentes mundos, onde cada detalhe é perfeitamente coordenado para enviar os sentidos numa viagem única. O resultado é uma experiência gastronômica totalmente nova, multissensorial e do mais alto nível, que atrairá os hóspedes na estação fria com uma nova composição de cardápio. A partir de 17 de novembro de 2023, o Europa Park Dinner Show levará seus convidados a uma viagem inesquecível à Itália. A combinação única de obras-primas artísticas, música ao vivo e comédia garantirá muitos momentos inesquecíveis até 17 de fevereiro de 2024. O requintado menu de 4 pratos do Chef Peter Hagen-Fest, com 2 estrelas Michelin, mima os hóspedes com uma cozinha deliciosa. Depois de várias horas emocionantes e repletas de momentos inesquecíveis, os seis hotéis do parque decorados de inverno e o rústico Camp Resort oferecem a oportunidade perfeita para terminar o dia de forma relaxante.

Nos mundos dos hotéis de luxo 4 estrelas, os visitantes podem vivenciar muitos momentos maravilhosos. As espaçosas áreas de bem-estar e spa prometem relaxamento completo do corpo e da mente. Os fãs ocidentais podem sonhar com suas aventuras no Europa Park Resort ou aconchegar-se em aconchegantes cabanas de madeira ou em vagões cobertos no Camp Resort. As cinco novas e confortáveis ​​carruagens cobertas, com capacidade para quatro pessoas, prometem experiências noturnas muito especiais durante o inverno.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Europa Park