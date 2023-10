DocLisboa, presente no tempo congelado das imagens

“O mundo inteiro dentro de Lisboa” é o slogan da 21ª edição do DocLisboa, o festival que todos os anos traz à capital portuguesa as mais estimulantes visões do cinema documental internacional. Nos ecrãs da Culturgest, centro de arte contemporânea situado na moderna zona do Campo Pequeno, como nos cinemas mais centrais e históricos de São Jorge e do Ideal, entrelaçam-se diferentes fios entre realizadores consagrados – de Werner Herzog a Frederick Wiseman via Adachi Masão e Franco. Marisco – Obras inéditas de descoberta histórica e pesquisa sobre acontecimentos retrospectivos, muitas vezes guiadas pelo interesse pelo cinema político ou militar. E esta é uma inspiração que pode ser estendida a todo o DocLisboa, quando coloca no centro a “realidade” e as suas contradições em vez do cinema de entretenimento da grande indústria.

As chuvas destes dias não param a animação de Lisboa, que entra em conflito com os acontecimentos explosivos no Médio Oriente – a cidade está repleta de grafites pró-Palestina, e este parece ser também o clima do festival. “Real Time” chega aos cinemas pela primeira vez com o filme Tziporah e Rachel não morreram Do diretor israelense Hadar Morag, que aparece vestindo uma camiseta que diz, em inglês e hebraico: “Não há democracia com a ocupação”. A emoção é palpável na letra do final do show, quando Morag ataca veementemente o governo de Netanyahu e exige que o beco sem saída da vingança seja abandonado enquanto o herói do filme, Tahel Ran, canta uma canção pela paz.

O longa-metragem duplo da diretora libanesa Danielle Arbid representa uma espécie de plano reverso. Para o assassino E Sozinho com a guerra Eles foram fotografados em 2000 em Beirute. Arbid caminha pela rua, conversando com as pessoas e fazendo perguntas sobre a guerra civil. Por que não há nenhum monumento à sua memória? Porque na verdade ninguém quer fazer isso. O caminho a seguir é a eliminação, o único inimigo agora é Israel, e a identificação é certamente mais simples – mas entretanto as crianças brincam no local onde ocorreu o massacre de Sabra e Shatila, e quando escavam encontram crânios.

Daniel Arbid, A história da guerra no sentido da vida cotidiana“Este filme Ele permaneceu congelado no tempo e nós estávamos com ele. Lancei-o para responder a esta pergunta: Como você pode matar? Posso matar? “Não acredito em pessoas que nascem boas ou más, acho que nos tornamos assim”, diz o diretor na discussão pós-exibição. A reunião fica mais tensa com o tema do luto. “Cada pessoa morta é única e deve ser lembrada. Em Beirute não havia monumentos e hoje não podemos escrever os nomes das vítimas nas redes sociais. Continuo a pensar nos palestinianos que sempre viveram em estado de guerra e temo que a violência conduza a mais violência porque nada desaparece. “O Ocidente é responsável pelo que acontece a seguir.”

O filme, dirigido pelos diretores franceses Elizabeth Percival e Nicholas Klotz, fala sobre uma guerra diferente, mas apenas parcialmente. novo Mundo! (o novo Mundo). Os diretores retornam à ilha de Ouissan, cem anos depois de Jan Epstein ter filmado lá A viseira da casa cai. A câmera enquadra a paisagem, os animais e os habitantes humanos. Um fugitivo vagueia pelo campo, lendo um poema – o espectador é claramente influenciado pelas obras de Stroop e Hewlett – e neste rico ecossistema de referências emerge uma reflexão sobre o estado da imagem na contemporaneidade. “Temos muitas imagens em nossos olhos, em nossas entranhas e em nossas fezes.” Somos mudados por isso. E são sempre eles que nos dão, de uma forma mais direta, a realidade da guerra – o conflito ucraniano aparece na última parte do filme. “As imagens estão em guerra contra nós: atacam-nos com propaganda e marketing. Se o cinema traz sempre consigo um passado, quisemos tentar filmar como se fosse a primeira vez – como dizem os realizadores – e nesse sentido a natureza e os animais tendiam a mostrar-se, e os ilhéus muito menos. Nosso cinema não produz riqueza, mas escuta a dor do planeta.”

n. Klotz, E. Percival

As imagens estão em guerra contra nós, com a propaganda e o marketing. Queríamos filmar como se fosse a primeira vezOs filmes de competição portuguesa são os favoritos do público que lota o grande Teatro Manuel de Oliveira, em São Jorge. Portugal olha-se em Duclesboa (para melhor ou para pior) É manchete do jornal “Público”, e a definição é adequada se pensarmos em empregos como Fogo sem elogios Escrito por Catarina Larangero e Daniel Barocca. Filmado na aldeia de Onal, na Guiné Bissau – um local tão importante para a guerra de independência dos colonialistas de Lisboa – o filme questiona o passado acompanhando a juventude de hoje, mostrando a sua união, a sua raiva e a sua raiva. música.

Outra peça Depois a história portuguesa aparece na experiência da realizadora Maria Mir. segredo. O texto seguido da narração é retirado das memórias da activista do Partido Comunista Margarida Tingarinha, de cuja morte tomámos conhecimento, ocorrida ontem, enquanto escrevemos. Portanto, o filme torna-se inevitavelmente um testemunho, dos melhores, pela sua íntima pressa em direção ao futuro. A letra descreve a vida difícil que Tangarinha viveu na clandestinidade na década de 1950, quando ele e seu companheiro foram responsáveis ​​pela falsificação de documentos para permitir a passagem de militantes pela fronteira. Tengarrinha, que tinha formação artística, aplica técnicas e talentos para esse fim, mas os seus dias estão agora confinados a um apartamento, sendo obrigada a separar-se até da filha quando esta atinge a idade escolar. Então Maria Mayer decidiu trazer de volta para a tela a linha artística que Tangarinha havia deixado de lado, imaginando uma espécie de resistência underground para o presente, onde os passaportes não são falsificados, mas sim interferidos em chips, e onde o vandalismo também inclui obras digitais criadas por vários artistas e performers portugueses da actualidade.

Isso foi dito Retrospectivamente, este ano é dedicado a Marco Limuscalio. O realizador finlandês, sozinho e com a sua esposa Anastasia Lapsoy, dedica as suas obras aos povos indígenas do Norte, em particular aos Nenets da Sibéria, desde o final da década de 1980. Passava longos períodos com eles, morando em barracas e comendo peixe cru, para entender o modo de vida dos habitantes das margens. Nenets se passa na década de 1990, após a dissolução da União Soviética. em Fatos de despedida (1995) destaca como os Nenets foram privados de terras pertencentes a ex-funcionários soviéticos; Terrenos valiosos para exploração de gás, que, como enfatizou um governador local, atendem à demanda de toda a Europa. Se inicialmente os russos envolveram os Nenets na indústria, agora a população indígena estava cada vez mais isolada e privada de uma fonte de subsistência. Na tundra varrida pelo vento, símbolos e imaginários colidem – a religiosidade pagã indígena, por um lado, e os rituais de origem soviética, por outro. Um canto distante do mundo, onde outra história de colonialismo aconteceu no frio silencioso.