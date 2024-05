“Trabalho em equipe e respeito”

Uma breve nota, palavras suaves mas decisivas: “É essencial que o respeito mútuo nunca falhe”. Este é o conteúdo apresentado ontem em nota do editor do jornal La 7 A palavra final na disputa entre Lily Gruber e Enrico Mentana. Palavras suaves, mas muito claras: “La 7 alcança excelentes resultados graças à contribuição de todos e ao valioso trabalho em equipe”. Para a editora, não só o respeito mútuo entre as pessoas é fundamental, mas também “o respeito por uma empresa cujos valores fundadores incluem a liberdade de expressão e a independência responsável dos seus apresentadores e jornalistas”. Uma empresa que conseguiu manter e expandir o seu nível de emprego ao longo dos anos, recuperar economicamente e tornar-se uma referência de excelência no panorama informativo e cultural italiano. É por isso que deve ser sempre preservado e protegido por todos nós, que trabalhamos nele todos os dias com paixão e orgulho.”

Tudo começou na noite de segunda-feira. Trovão que nunca trará tempestade. Foi Mentana quem estremeceu ao vivo na televisão após a injeção que recebeu de Lily Gruber. A apresentadora do programa Otto e mezzo reclamou que o noticiário da Mentana havia sido ultrapassado, fazendo com que seu programa começasse atrasado. “A incontinência urinária é ruim.” A equipe do Lille suspirou ao vivo ao perceber que Mentana havia passado um quarto de hora, sem sequer nomeá-lo. Na noite seguinte, ele não hesitou em responder, pedindo a intervenção da empresa: “Se ele ficar calado, tirarei conclusões”. . Depois, quando chegou a intervenção, rapidamente publicou o comunicado nas redes sociais, acompanhado de um comentário: “Estou participando”. Então Lily Gruber também quis responder em uma agência: “Durante dezesseis anos, estive envolvida na linha e nas regras da minha empresa”.

As palavras de Mentana nas notícias

Faça paz. Mesmo que na noite passada Mentana não tenha resistido a tirar uma pedra do sapato. A lista de espera foi anunciada para excitar o público. Na verdade, como apresentador experiente, o diretor fez de tudo para criar suspense em torno do desfecho de suas batalhas com Gruber. “Vamos contar a vocês sobre o final feliz no final”, disse ele depois de ler as manchetes do noticiário La 7 das 20h e o final feliz no final do noticiário da Mentana, mesmo que não resistisse em enfatizar seu razões de opinião: “A notícia não ultrapassa cinco minutos.”Ele disse, acompanhando a frase com um pedido de desculpas aos telespectadores: “Pedimos desculpas a todos que possam ter sido afetados negativamente por essa polêmica que surgiu porque fomos acusados ​​de algo que não era verdade”. Não há mais nada a acrescentar. Não acusamos ninguém. Eles não querem ser acusados.”