Homens e mulheres, a perseguidora Nicole Mazzucato: “Eles foram forçados a sair de casa”

. é o pesadelo mais famoso Nicole Mazzucato, ex-pretendente e a escolha de Fabio Colloricchio em homens e mulheres. A influenciadora, modelo e atriz falou pela primeira vez sobre um drama que recentemente a forçou a mudar seu lar e sua vida. Por muito tempo, a jovem de 31 anos foi vítima de um perseguidor que a aterrorizou e a privou de sua alma e alegria habituais.

Nicole Mazzucato contou tudo através do Instagram Stories, incapaz de conter as lágrimas. A jovem explicou por que costumava fazer isso há algum tempo Pare de compartilhar fotos e vídeos em redes sociais Em tempo real seus momentos privados e profissionais. Uma escolha feita depois que um perseguidor entra em sua vida diária, perturbando-a.

Nicole Mazzucato disse:

“Eu tinha um perseguidor me seguindo, ele escreveu para mim no Instagram. Eu nunca respondi e suas mensagens no início não eram tão sérias a ponto de eu ter que bloqueá-lo. Ele sabia onde eu morava, ele apareceu embaixo da minha casa”