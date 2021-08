Já com o público, os europeus voltam com grande fanfarra no palco aberto e fechado da TV brasileira

O europeu está de volta. Agora com os espectadores nos estádios. Ao contrário dos anos anteriores, os torcedores do velho continente têm muitas opções para acompanhar seus times no Brasil. Na televisão aberta e fechada, as emissoras têm investido para levar mais jogos aos torcedores, incluindo inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, português e Liga dos Campeões.

As opções são muito diferentes. Preço médio de compra de um programa de TV fechado com canais de jogos 90,00 reais. Os serviços de streaming parecem uma boa alternativa ao interesse brasileiro nesta corrida. Descubra quais associações de futebol são transmitidas no Brasil e onde assisti-las.

Campeonato inglês

Até 2022, a Disney poderá assistir ao melhor futebol do mundo por meio dos canais dos times. A ESPN e a Fox Sports dividem as partidas da rodada nos cinco canais que oferecem. O site de transmissão ao vivo DAZN (R $ 19,90 por mês) deixou de transmitir a competição em julho deste ano.

Campeonato espanhol

Sem Lionel Messi no torneio, o que não acontecia há 17 anos, Lalica também aparece nos canais Disney. No entanto, há algo novo sobre a ESPN. A partir de 31 de julho, a empresa pretende oferecer a espanhola e inglesa Star + League (US $ 32, o novo serviço público de streaming de jogos e entretenimento da empresa americana, claro que é necessário o registro.

Campeonato francês

Depois que Lionel Messi chegou ao Paris Saint-Germain, a liga invicta não viu mudanças. Todo mundo quer ver os franceses, cujos principais jogadores foram Neymar e Mbabane. O futebol na França agora pode ser assistido nos canais da Disney. A competição retornará à ESPN após três anos.

Nesse ínterim, DAZN foi responsável por enviar a liga com o Bond com o qual eles fizeram parceria. Desde a última temporada, o mago do OneFootball começou a se mudar para a Ligue 1 e de lá você pode assistir a todas as rodadas duplas gratuitamente. Messi ainda não tem data de estreia

Por falar na Ligue 1, Gian Ooty, comentarista da Disney e colunista da ESPN.com.br, é uma das principais atrações do torneio prometido pelo PSG, que contratou mais boosters para esta temporada. “Talvez a luta pelo título não seja muito em breve, é muito emocionante, mas quando o PSG cair, as pessoas vão querer ver o grande espetáculo, o show de futebol, não só Messi, Neymar e Mbappe, porque sim, todo o time está um ‘time dos sonhos de verdade’ “.

Mas, segundo o comentarista, a competição na França não é só para as estrelas de Paris. “Nas batalhas da Champions League, podemos levantar muita controvérsia em outros níveis para que outras equipes possam ter batalhas mais coesas e emocionantes”, disse ele.

Campeonato italiano

Após um período sem trocas, futebol A banda voltou às telas brasileiras e, em parceria com a Bandsports, garantiu o futebol na Itália, tanto na televisão aberta quanto na fechada. A SportTV adquiriu os direitos de transmissão de uma partida por rodada, mas devido ao aumento da quantidade em circulação, as emissoras pararam de transmitir o torneio. Apesar disso, a equipe da Disney decidiu encerrar mais uma partida, e o campeonato Cristiano Ronaldo continuará em seus canais e fluxos até 2024.

Comentando a saída de Gian Audi do Campeonato Italiano (ESPN), disse: “Acho que faz muito sentido não só pela tradição e pela importância que este campeonato sempre teve, mas para o momento de reclamar os seus direitos. Este jogo, sem dúvida, subiu ao topo, e o segundo melhor que foi enfatizado.

Gyan lembrou que a recente Copa da Europa ajudou a confirmar isso, já que a Itália foi a campeã do torneio. “O campeonato com maior pontuação no último Euro foi o italiano. Obviamente, o título valoriza o campeonato nacional, dando a conhecer os jogadores italianos e todos os que jogam no país.”

Mais tarde, ele contou a tradição do campeonato italiano no Brasil e citou “novos times” inspirados nas últimas temporadas. “As relações com os brasileiros são muito fortes da Roma ao Napoli. Vocês têm ótimas notícias como o Atalanta e o Sassuolo. Eles jogaram um bom futebol nos últimos anos.”

Outro fator que torna o jogo atraente são os personagens do jogo que foram confirmados pelo repórter. “É uma liga com muitos nomes fortes e mídia. Há dois nomes que serão nomeados agora, Cristiano Ronaldo e José Mourinho.”

Campeonato alemão

Depois que o contrato com a ESPN não foi renovado para a temporada 2020/21, a Bundesliga ficou sem transmissão na televisão brasileira fechada. Isso não impediu a rescisão do contrato com a gangue da Bundesliga e a Onefootball para continuar transmitindo a competição no país. A TV aberta e as transmissões ao vivo continuam sendo opções para quem deseja assistir ao futebol na Alemanha.

Campeonato de portugues

Para esta temporada, a Team Disney é a única forma de pôr o futebol em dia em território português. Fox Sports e ESPN compartilham a transmissão, mas os jogos devem se concentrar na ESPN Brasil. Na temporada passada, 134 brasileiros faziam parte da elite portuguesa.

Liga dos Campeões

No início deste ano, um clube licenciado pela UEFA convidou vários clubes para apresentarem os seus eventos. Turner, que já transmitiu os maiores jogos do Campeonato Europeu pela televisão na TNT Sports, garantiu os direitos da competição para a temporada 2023-24. Ele também decidiu que além do TNT Stadium (19,90 Rls por mês), ele teria outro serviço de streaming para mostrar as partidas. Trata-se da HBO Max (R $ 19,90 no plano mais barato), plataforma que está disponível desde o mês passado e faz streaming de todas as partidas da competição sem custo adicional.

As eliminatórias para o torneio começam terça-feira e já foram veiculadas no Streaming News e no SBT, que venceu a partida contra a Red Globo e se tornou a emissora oficial da competição europeia na TV Aberta.

A empresa afirmou em comunicado: “A chegada da Liga dos Campeões reforça a nossa confiança no futebol, que é um dos desportos mais populares do nosso país e vai continuar a investir na estratégia de integração com a pasta do SPD. Os seus programas têm sempre como objectivo atender às expectativas do público e do mercado publicitário Leve para nossas telas a melhor liga O SBT também transmite a Copa América e mostra os jogos da Libertadores da América.

Liga Europeia

Na TV Aberta, o segundo torneio mais importante da Europa é transmitido pelo SBT e pela TV Cultura, que começará a transmitir jogos no dia 16 de setembro. Haverá 14 jogos ao vivo na quinta-feira às 17h, junto com a Grande Final. A partir das quartas de final do torneio, as partidas serão disputadas em conjunto com a equipe SBT.

Os canais de esportes da Disney na Bay TV mostram partidas da Liga Europa. A Compagnia também será responsável por entregar a primeira versão do Compagnia UEFA Conference League, competição criada pela empresa no ano passado para dar oportunidades às equipes com menor solidez financeira do continente. As finais da competição acontecerão no SBT e na TV Cultura.

“O crescente interesse pelo futebol europeu e a importância do jogo no nosso mundo do jogo levaram ao acesso das emissoras da Liga Europeia ao programa. Nossos esforços neste sentido devem ter uma presença forte no setor”, disse Vladimir Lemos, Esportes Diretor da TV Cultura.

