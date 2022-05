3 Finais de Ouro e 2 de Bronze: Os Azures estão ali se ouvindo

Roma 26 de maio de 2022 – Iniciou-se o Projeto Cartão Nacional Jovem, uma iniciativa coordenada pelo Ministério de Políticas Juvenis e Função Pública Inclusiva dirigida a cidadãos residentes em Itália com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, proporcionando-lhes condições exclusivas, oportunidade também dirigida a federações esportivas filiadas à sua empresa.

O cartão é uma assinatura gratuita que pode ser usada por meio do aplicativo IO que oferece descontos e privilégios em bens e serviços culturais, educacionais, esportivos e de entretenimento para mais de um milhão de usuários.

O mundo do esporte tem a oportunidade de interagir com esse grupo dando-lhe um benefício exclusivo: a oportunidade de ampliar nosso pool de referências. Os benefícios podem variar de diferentes áreas do mundo esportivo e podem ser combinados ao longo do tempo. Cada um de nós é livre para construir sua própria oferta de acordo com suas próprias estratégias.

De forma a simplificar a entrada de ofertas e facilitar o seu acesso e facilidade de acesso aos titulares do cartão jovem, todas as vantagens serão recolhidas através da aplicação My Sport and Health: cada organização desportiva e cada federação desportiva, através do seu perfil criado na aplicação , pode carregar a sua oferta na secção de notícias e mantê-la como “Cartão Jovem Nacional” e a promoção será automaticamente transferida e promovida. Através do perfil, todos podem editar ou combinar sua oferta: não há restrições quanto ao número de benefícios que podem ser listados.

A app My Sport e Salute vai recolher todas as novidades relacionadas com o “Cartão Nacional Jovem” para dar mais importância à iniciativa. A partir da app IO, os titulares do National Youth Card poderão aceder à app My Sport and Health e ver todos os privilégios que lhes estão reservados.

Clicando aqui você pode baixar a apresentação descrevendo as etapas do projeto