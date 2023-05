“Um novo programa com outro nome” – Corriere.it

“É um grande prazer anunciar o nascimento de um novo programa de divulgação científica.” com estas palavras Alberto Ângela, em um longo post publicado no Facebook, ele respondeu a uma pergunta que muitos se fazem há meses: quem tentará preencher o grande vazio deixado pela televisão italiana Piero Angela? Novo nome, visual atualizado, mas honrando as glórias do passado. Esta é a fórmula usada pelo promotor, A partir do próximo verãoEle vai colecionar o legado televisivo de seu pai, falecido em agosto passado, e do SuperQuark.

“Depois que meu pai desapareceu”, diz Ângela, “pensei muito no que ele deixou para todos nós. Resolvi carregar a tocha que ficou no chão E continuar no caminho da publicação – disse Ângela -. Não foi uma decisão fácil. Deve-se levar em conta o peso da responsabilidade por uma tarefa tão delicada, as comparações inevitáveis ​​e o cenário televisivo cada vez mais difícil de assuntos tão importantes. Mas também pensei que em meus mais de trinta anos de televisão, sempre enfrentei desafios muito difíceis e, às vezes, muito caros. E sempre os recebi com serenidade, foco, humildade, muita qualidade, ideias e um grupo extraordinário de colaboradores. Acrescentar, então, ao final, otimismo, ou seja, lançar o coração por cima do obstáculo, quaisquer que sejam os medos.

o nome O novo programa não se chamará SuperQuark . Uma escolha ditada pela convicção de que este nome está (e estará sempre) intimamente ligado ao nome e ao rosto do pai: «Era o seu vestido, a embarcação maravilhosa que o governou durante décadas nos mares do conhecimento. É certo mantê-lo para sempre. Pedi ao Rai que retirasse esse nome, como acontece com as camisas dos craques do time. No entanto, como você verá, a tradição do software continua viva e não trairemos suas muitas linguagens. O objetivo é sempre fazer você se sentir em casa. READ Espera-se que mais de 200 barcos participem de um grande encontro de marinheiros no Festival do Loire

coordenação No entanto, tal como o nome, o formato também será ligeiramente diferente, mas preservando muitas das características que construíram o sucesso do SuperQuark: «Claro, Haverá algumas mudançasPara poder dizer a bandeira da tripulação daquele navio será somada a experiência de marinheiro do horário nobre adquirida por quem fez Ulysses comigo, Tonight in Marvel’s e também a Passagem do Noroeste. Expandiremos os tópicos da transmissão, falando mais sobre arqueologia, geopolítica, antropologia e psicologia, enquanto mantemos os tópicos típicos de publicação científica do SuperQuark vivos e fortes, para aqueles que adoraram este programa. Acho que foi criada uma ótima equipe que fará de tudo para falar com você sobre ciência. E o mais importante, eu Divulgando o pensamento científico Qual é o seu verdadeiro objetivo.

escolha cuidadosa Alberto Ângela assinala que a decisão de recolher um testemunho tão ponderado não foi tomada de ânimo leve, mas foi fruto de uma longa deliberação: «Existem pelo menos três razões que me levaram a empreender este projeto. primeiro porque Eu não queria interromper o curso de Piero por muitos anos. Um caminho, uma visão, baseada na intuição básica do uso da televisão, que em muitos aspectos foi e ainda é um dos mais poderosos meios de comunicação para explicar ciência e cultura. segundo, porque a grande rede de televisão pública não pode deixar de ter um programa de divulgação científica em horário nobre.”

Pense jovem o A razão mais importantemas,Alberto Angela deixa para o final: “Ao longo dos anos, meu pai e eu encontramos muitas pessoas quase diariamente, desde o público em geral até arqueólogos, pesquisadores, engenheiros, médicos, empresários, pilotos e até astronautas que nos disseram: ‘Faço este trabalho porque quando criança vi as revelações dos programas de Piero.’” Foram esses programas que mostraram a eles o caminho que decidiram seguir a seguir. E muitas vezes é o mundo da pesquisa ou inovações, assim Decisivo para o nosso país e para o nosso futuro. O novo programa não quer deixar de lado todas aquelas meninas e meninos, meninas e meninos que agora estão na escola e que, vendo este programa, quem sabe, decidirão fazer escolhas, seguir uma carreira, ir em uma direção na vida. Qualquer que seja. Não só em relação à escola ou à universidade, mas à capacidade de escolher na vida quotidiana com conhecimento, com o uso da razão». READ La Sposa apresenta 23 de janeiro, episódio dois e três