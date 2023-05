Gelo, paredes e jovens diretores. Revisão do Festival de Cinema de Trento

O gelo do extremo norte, as florestas e os oceanos, os incêndios mais selvagens e os vulcões mais selvagens da Terra. E então, acima de tudo, as histórias. de homens e mulheres riscoeu Highlanders e outros lugares remotos do planeta, desde Indivíduos e sociedades abusados ​​pelo mundo modernona Ucrânia, à beira do Pólo Norte.

Este é o balanço da edição nº 71 da Festival de Cinema de Trentoque terminou no sábado, 6 de maio, com a cerimônia de premiação no Palácio Jeremias, e foi seguida pela exibição dos filmes premiados de cada ano no domingo.

“Foi uma edição emocionante, trazendo mais uma vez o festival para Trento e Trento para o mundoComenta Mauro Levigi, Presidente do Festival de Cinema. “Foi a primeira edição lotada, depois das interditadas pela Covid e das restrições de acesso de 2022. A afluência foi extraordinária, e a paixão pelo festival poluiu a cidade“.

No montanhismo e na exploração, a idade e a experiência são importantes. Foi mencionado pelo show em movimento alpinistascom suas fotografias dos grandes alpinistas idosos (entre eles Ricardo Cassin, Chris Bonnington, Armando Ast e Jim Bridwell) tiradas pelo fotógrafo americano Jim Herrington e expostas na Piazza Cesar Battisti.

No entanto, a versão 71 deu um papel importante aos jovens, longe da seção destinada a eles. Assim o comprovam os prémios atribuídos pelo júri oficial do festival, composto por Ursula Antoniak, Anne Freire, Francesca Melandri, Paolo Moretti e o já referido Jim Herrington, e por outros júris que se manifestaram nos últimos dias.

Polariso filme que ganhou o genciana dourada (O principal prêmio do festival) é a obra da jovem diretora espanhola Ainara Vera Esparza. É uma história comovente que inclui imagens impressionantes das ondas e do gelo do Ártico através de um veleiro e conta a história de duas irmãs, Hayat e Laila, e da garotinha Inaya.

São tão jovens, como seria lógico esperar, Massimo Verego e Ariana Nunes, realizador e protagonista Sinta e viva o abraçoque ganhou o Prêmio Quarta ParedeConta a história da redescoberta de uma menina sobre a natureza e as florestas. Jovem, mas já um pouco por todo o mundo, é o realizador e animador português João González, autor do filme de animação mercadores de geloquem ganhou o Silver Gentian para Melhor Contribuição Artística Artística.

O diretor alemão Werner Herzog, menos jovem segundo o cartório, mas sempre capaz de impressionar, foi premiado A genciana dourada de Bolzano para fogo dentro, uma homenagem aos vulcanólogos e cineastas franceses Katia e Maurice Kraft, heróis da exploração extraordinária e autores de filmes fantásticos, mortos em 1991 por uma nuvem de gás e material incandescente nas encostas do vulcão japonês Unzen. “Dois exploradores insaciáveis ​​e insaciáveisHerzog, 81, os identificou em uma ligação de Los Angeles.

A jovem diretora americana Hannah Taylor foi premiada CAI Genciana Dourada com vida acidentala comovente história do montanhista Quinn Brett, aleijado após um voo sobre um muro em Yosemite, e que luta para retornar à natureza em uma cadeira de rodas.

Ele traz de volta a tragédia da Europa hoje Plai, no caminho da montanhaEscrito pela diretora ucraniana Eva Dgishiashvili Menção Honrosa CAI Golden Gentian. O filme narra a vida de um casal em uma aldeia dos Cárpatos, onde seu marido, Dmytro, perde uma perna lutando pela liberdade de seu país.

lá Genciana de Ouro de Melhor Curta-Metragem eu fui para Churchill, cidade do urso polar. A francesa Annabelle Amoros conta como há anos a presença de um urso polar nesta pequena cidade do norte do Canadá se tornou fonte de turismo, renda e emprego. Uma questão atual no Trentino hoje, como muitos falam do urso pardo, muito menos perigoso, apenas como uma ameaça e não como um recurso.

O Canadá ainda está na mira foritas por Simon Bluff Prêmio do Júri do Festival. Um filme com visuais sombrios e marcantes, dedicado a florestas roubadas de uma tribo local para a construção de um lago artificial. Elizabeth Chai Vasarheli e Jimmy Chin, ex-co-autores do famoso escritor Solo grátis Com Alex Honnold, eles venceram Prêmio do Público de Melhor Longa-Metragem com Animais selvagensuma homenagem ao compromisso dos americanos Doug e Chris Tompkins em proteger a Patagônia chilena.

como Melhor filme de montanhismo recompensado A Última Estrada de Riccardo Bde Emmanuel Confortin, presta homenagem ao protagonista do extraordinário alpinismo das Dolomitas, que em 1982 caiu durante um inverno solitário nas montanhas de sua terra natal.

“Tentei contar a humanidade de Bee antes de sua apresentação. A família dele me ajudou muito, mas Belluno estava totalmente mobilizado para o meu filme. Durante meses, todos que encontrei na cidade, na rocha ou na estrada, me perguntaram onde eu estava. “explica o director, que é também o seleccionador nacional de montanhismo do CAI.

Neste ano de retorno ao acesso gratuito, as discussões e reuniões foram retomadas junto com os filmes. Conversamos sobre livros, entre muitas outras coisas, com Francesca Melandri, Mauro Corona e Marco Albino Ferrari. A seção dedicada à Etiópia incluiu exposições fotográficas (Jamila Lou Cartões postais da Etiópia por Paolo Ronc), danças e cerimônias do chá, e um encontro com a zoóloga Elisabetta Balague dedicado a Gelada, alpinistas da Siemens.

Entre os campeões mundiais de altitudes verticais e altíssimas, tiveram espaço montanhistas famosos como Alex Txikon, Hervé Barmasse e David Göttler, personalidades menos conhecidas do grande público como Chhepal Sherpa e as espanholas Silvia Vidal e CAI instrutores de montanhismo, montanhistas capazes de profundas meditações como Alberto Balleri e Bernard Amy.

Mas também tem havido muito interesse por iniciativas dedicadas aos itinerários, a começar pela aventura Va’ Sentiero, a longa viagem de um grupo de jovens pelo Sentiero Italia, que se tornou livro apresentado no festival.

Palmares no Festival de Cinema de Trento 2023:

Polaris Por Ainara Vera Esparza

Grande Prêmio da Cidade de Trento

GOLDEN GENTIAN MELHOR FILME

vida acidental por Henna Taylor

Prêmio Clube Alpino Italiano

Melhor Filme: Golden Jintian, sobre montanhas, pessoas e vida nas montanhas

jogar. em banho de montanha Por Eva Dzhyshyashvili

Menção especial para o Prêmio Clube Alpino Italiano

The Fire Within: Requiem para Katya e Morris Kraft por Werner Herzog

Prêmio Cidade de Bolzano

Melhor Exploração Golden Jintian ou Filme de Aventura

mercadores de gelo por João González

genciana de prata

Melhor Contribuição Técnica e Técnica

Churchill, cidade do urso polar por Annabelle Amoros

genciana de prata

Melhor curta-metragem

foritas por Simon Bluff

Prêmio do Júri

Sinta e viva o abraço Por Massimo Verego e Ariana Nunes

Prêmio Quarta Parede

Animais selvagens Escrito por Elizabeth Chai Vasarheli e Jimmy Chen

Prêmio do Público – Melhor Filme

A Última Estrada de Riccardo B por Emmanuel Confortin

Prêmio do Público – Melhor Filme Mt