Portugal – Celebração de Dom Bosco nas casas e escolas salesianas, com música, dança, teatro, jogos e esportes

Portugal – Janeiro de 2024 – Como nas comunidades salesianas de todo o mundo, no dia 31 de janeiro também os Salesianos da Inspetoria de Portugal celebram Dom Bosco. No Estoril, sob o lema “Sonhemos com Dom Bosco”, viveram um dia repleto de atividades, com uma Eucaristia presidida por Dom Luís Almeida, SDB, Diretor Comercial da Manic, e muitos torneios de futebol, jogos, música e dança. No quintal. No entanto, a comunidade educativa salesiana de Évora celebrou a festa com uma celebração eucarística presidida pelo padre jesuíta Miguel Gonçalves Ferreira, responsável pela pastoral universitária de Évora, e uma mostra dos talentos dos alunos. No Funchal, a Eucaristia foi presidida pelo bispo da diocese, Monsenhor Nuno Bras, e depois decorreram feiras, jogos e outras diversões na escola e no seu recinto. Em Lisboa, a celebração foi presidida pelo Padre Tarcísio Moraes, Prefeito da Província de Portugal, que celebrou algumas das Missas programadas com o diretor, Padre David Teixeira. Em seguida, foram realizadas diversas atividades de animação nas praças, no espírito de uma típica família salesiana. Por fim, os Salesianos de Mirandela celebraram a festa com a Eucaristia e atividades teatrais e lúdicas no centro juvenil.