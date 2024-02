John Travolta em Sanremo: a dança qui qua qua e as propagandas ocultas

Sanremo – Ele não tem muito o que brincar, Fiorelloao dizer que “o qua qua di dance John Travolta “Foi uma das piadas mais assustadoras da história da televisão.” É verdade, mas não há motivo para rir porque não voltaremos a ver aquelas imagens: o ator norte-americano não assinou a declaração autorizando a publicação do vídeo. não foi uma impressão totalmente agradável por parte do festival, que deu ao astro um tratamento impróprio para qualquer pessoa, muito menos para o herói de filmes que pertencem à memória coletiva há cinquenta anos. Mesmo que haja um costume de que grandes estrelas façam não assinar uma autorização e depois receber pagamentos separados pelos direitos de utilização das imagens dos convidados (pelos quais recebem uma taxa).

Uma torrente de críticas sociais à dança de John Travolta em Sanremo: “Ele nunca mais voltará à Itália”

(estrutura)

Desenhos e o sapato da discórdia

Mas se muitos nas redes sociais fizerem a pergunta “Quem te fez fazer isso?”, há uma resposta: dinheiro. Ao que tudo indica, o ator – que recebeu do festival 200 mil euros, segundo outros rumores ascendem a 500 mil – está certificado por uma conhecida marca de calçado desportivo, aqueles sapatos brancos que usou ontem à noite, produzidos por uma empresa que teria contribuído significativamente para as taxas. Coincidentemente, na segunda noite do festival, o presidente daquela empresa, Franco Uzzini (o “U” da marca U-power), estava sentado na primeira fila, calçando os mesmos sapatos. Todas as imagens dos sapatos brancos nos pés de Travolta enquanto ele dançava foram compartilhadas de novo nas páginas das redes sociais da empresa, com a legenda “prévia dos sapatos novos”. Em suma, um comercial de proporções bíblicas, sem publicidade, é claro, é chamado de publicidade furtiva. A empresa nega tudo: “Com referência à participação de John Travolta no Festival de Sanremo – lemos numa nota – a U-Power especifica que o ator, como é conhecido, é um testemunho da empresa desde o verão de 2023. Participação no Festival de Sanremo é fruto de um acordo entre Ray e o ator que não “U-Power é de forma alguma parte dele. Quanto ao conteúdo do espetáculo, é de responsabilidade exclusiva da Diretoria Artística do o Festival de Sanremo.”

(estrutura)

Boletim da segunda noite de Sanremo 2024 Por Ernesto Asante

07 de fevereiro de 2024

O balé habitual

Quanto ao espetáculo, a participação de Travolta, ator que foi duas vezes indicado ao Oscar (em 1977 por Febre de Sábado a Noiteem 1995 para Pulp FictionA oportunidade não foi apenas desperdiçada, mas também mal utilizada. Desde a condenação de ter que se repetir indefinidamente, até o automartírio com coreografias gordo E com base em Pulp Fiction. Até Lorella Cuccarini conseguiu superar a obrigação de ter que agitar as mãos ao ritmo de The Night Flies toda vez que aparece na televisão. Mas o que se viu no palco de Ariston, além de Amadeus, ainda não era nada.

(estrutura)

Boletim da segunda noite de Sanremo 2024 Por Ernesto Asante

07 de fevereiro de 2024

“Fim de carreira”

O pior veio depois, do lado de fora de Ariston, diante do copo de Fiorello, quando ele teve que dançar – sem aparente constrangimento – Il Ballo del qua qua. Ele cantou: “Isto é um demônio, isto é um comunista”. Olá, belezuraO showman disse a Travolta, zombando do que havia acontecido no dia anterior na sala de imprensa, quando… Apresentador e Diretor Artístico H Marco Mngoni Tocaram com Enrico Lucci, que pediu que cantassem o hino da festa. “O fim da carreira de Travolta está aqui, esta noite”, disse Fiorello, que deu o seu melhor em todos os sentidos. Embora seja difícil arranhar uma lenda como Travolta, que voltará a ser como sempre foi, mas certamente não trará com ele uma boa memória. De ofertas italianas.

(estrutura)

Cinema e corações partidos

Coitado do John: Ele inicialmente tentou dar um tom “diferente” ao seu discurso, pois falava sobre sua paixão pelo cinema e lembrava de ter assistido Rua Para Fellini pela primeira vez quando tinha quatro anos: “Eu me apaixonei por ele Giulietta Masina“Meu pai me explicou que estava morrendo porque lhe partiram o coração, e a partir daquele momento decidi que nunca mais partiria o coração de ninguém.” Fiorello teve o cuidado de partir o coração dos fãs que não o perdoaram: longe de como foram os comentários sociais, a reação de Travolta não foi nada calma, pois foi arrastado contra sua vontade para uma mordaça devastadora, onde caiu com todas as botas.