27 de julho: Vallo della Lucania celebra San Pantaleone, padroeiro da cidade

o Hoje 27 de julho A cidade de Vallo della Lucania testemunha o momento mais esperado do ano: Eid San Pantaleone, o santo padroeiro da cidade e diocese.

Milhares de crentes vivem nas ruas da cidade no dia do Eid. Especialmente à tarde, há um tumulto de pessoas, que vieram de todo o mundo para participar da procissão que percorre as ruas da cidade.

A festa do santo, do doutor e do mártir, é a principal festa religiosa da região, e nesta ocasião há um rico programa religioso e civil, este ano será diferente do habitual. Mohi é uma procissão distinta que voltará este ano para atravessar as ruas da cidade e na qual participam as estátuas preservadas nas várias igrejas provinciais, proporcionando um momento espiritual muito importante.

Aqui está o programa religioso e cívico das cerimônias solenes em honra de San Pantaleone

27 de julho

19h00 procissão tradicional;

22h30 concerto sinfônico do conjunto “Città di Conversano”;

24h00 Queima de fogos do premiado Carlo de Moyo de Fatola;

28 de julho

10:00 Missa;

11h30 após o passeio pelas ruas da cidade, na Piazza Santa Caterina, show de animação musical com o concerto “Citta di Conversano”;

19:00 – procissão para escoltar as imagens dos santos até seus assentos e saudação em San Costabelle;

20h00 Divina Liturgia

21h00 Concerto da banda “Città di Convesano”;

29 de julho

19:00 Missa no cemitério.

22h30 “Dalla Orhcestra Carone”, Espetáculo Musical: Pierdavide Carone interpreta os grandes sucessos de Lucio Dalla com a música da Grande Orquestra Sinfônica Pop liderada pelo Maestro Leonardo Quadrini

30 de julho

19:00 a.C. Missa de Ação de Graças. No final, a estátua do Pastor foi reposicionada

22:30 Alaa Boa em concerto

história de santo

nome de Pantalãoou também Pantaleoderivado do gregoPantalemonQue significa “todo leão”, “em tudo é como um leão”, refere-se aos episódios de sua vida relacionados à sua força e coragem no martírio, e também traduzido como “todo misericordioso”, pelo generoso perdão que ofereceu aos seus torturadores durante o martírio.

São Pantalione nasceu no século III, viveu e foi martirizado em 27 de julho de 305, na cidade de Nicomédia, na Bitínia, na atual Turquia.

Segundo os escritos de santidade, especialmente na “Passio”, foi o filho do pagão Eustorgio, um homem muito rico, e Eubala quem lhe ensinou a fé cristã, sem batizá-lo. Após a morte de sua mãe, Pantaleone distanciou-se do cristianismo e, sob a orientação do grande médico Eufrosino, começou a estudar medicina diligentemente, iniciando assim uma brilhante carreira médica que o levou a entrar ao serviço do imperador Maximiano, ou segundo outros fontes de Galério.

Seu retorno à fé cristã foi uma vantagem para o padre Ermolau, que vivia escondido por causa da perseguição, e que gradualmente o persuadiu a abandonar a arte de Asclépio e se aproximar do cristianismo para curar, em nome de Cristo, de todo mal. . Este sacerdote lhe ensinou que a fé em Cristo pode curar todo mal e que nenhuma doença pode ser curada no corpo se não for curada também pelo espírito.

Depois que Santa Nicomédia viu a ressurreição, a criança que morreu após uma picada de cobra foi batizada. Converteu-se à fé cristã e imediatamente confiou na eficácia da oração, realizou muitos milagres, inclusive curando um cego, que gastou todo o seu material em tratamento por outros médicos. Este milagre celestial determinou ao mesmo tempo a cura e conversão dos doentes e a conversão do pai de São Pantalione.

Com a morte do pai, o santo distribuiu toda a sua herança aos servos e aos pobres, tornando-se médico de todos. E foi justamente o livre exercício da profissão que atraiu a inveja e o amargo ressentimento de seus colegas, que chegaram a denunciar o médico cristão do imperador. Diocleciano primeiro, com doces lisonjas e reprovações, tentou dissuadir o jovem de favorecer a Cristo em detrimento de Asclépio, e depois orquestrou uma provação (realizando um teste religioso) entre os sacerdotes pagãos e o jovem cristão, a fim de verificar a Tomaturgia. traços do menino.

Em torno da paralisia, os sacerdotes pagãos lutaram em vão para chamar os nomes de Asclépio, Galeno e Hipócrates. São Nicomédias, a convite do nome de Cristo, foi dado o tratamento dos doentes. O milagre despertou a conversão de muitos, mas ao mesmo tempo despertou uma profunda teimosia no imperador, que levou à condenação do jovem médico à tortura.

De acordo com a história “Passio”, São Pantaleone foi primeiro condenado à morte, mas de repente as chamas se apagaram; Então eles tentaram mergulhá-lo em chumbo derretido, mas o metal esfriou milagrosamente. Então ele foi jogado no mar com uma pedra amarrada no pescoço, mas a pedra começou a flutuar para surpreender a todos.

É por isso que eu sou culpado”para feras‘, ou seja, ser dilacerado por monstros, mas em vez de serem devorados por eles começaram a celebrá-lo. Depois disso, cordas foram amarradas a uma roda e a roda foi quebrada. Então foi feita uma tentativa de cortar sua cabeça mas a espada dobrou-se várias vezes, fazendo com que os carrascos se convertessem.

Depois que ele pediu perdão a Deus por seus carrascos, ele deu seu consentimento e cortou sua cabeça. Segundo as fontes de santidade, o talo de oliveira ao qual o santo estava preso de repente ficou verde e carregado de frutos, enquanto os presentes coletavam seu sangue e o colocavam em uma ampola.

Adoração

O culto de San Pantaleone é muito antigo. O santo é homenageado em muitas sociedades no Oriente e no Ocidente.

No Oriente ele é chamado de “Grande Mártir” e é chamado pelo nome de Thomaturg (no famoso Monte Athos na Grécia, o mosteiro da comunidade russa tem o nome de São Pantaleão) e faz parte do grupo de santos “Anargiri ” (“sem dinheiro”) que praticava medicina sem reclamar indenização.

No Ocidente, por outro lado, ele se enquadra em um grupo de quatorze santos auxiliares, citados pelos cristãos para necessidades específicas (o culto foi suprimido após a reforma do calendário litúrgico de 1969), e dirigidos contra os males do consumo.

O culto ao santo se espalha em muitas cidades europeias. Algumas relíquias foram encontradas na França, outras em Portugal, mas sobretudo na Itália há uma maior presença de relíquias sagradas e uma veneração especial.

O sangue de San Pantaleone foi originalmente preservado em uma grande ampola, guardada na Capela de Ravello (SA). Posteriormente, os bispos da cidade o doaram, em pequenas quantidades, a outras comunidades, fazendo assim ampolas menores encontradas em várias cidades italianas, incluindo Vallo della Lucania (que celebra a festa da Transfusão de Relíquias de Sangue no penúltimo domingo do ano litúrgico ).

A dedicação ao santo e mártir doutor de Vallo della Lucania foi certamente feita pelos frades basilianos do mosteiro de Santa Maria di Batano. Com a construção da diocese na cidade em 1851, São Pantaleone tornou-se seu principal protetor e sua igreja em Vallo della Lucania foi elevada à categoria de catedral.

Conserva na Catedral de Vallo, além dos restos de sangue sempre fundido, um busto de madeira luminoso e brilhante, coberto de prata, colocado na nave lateral esquerda, e uma imagem colocada na abside representando o famoso milagre realizado pelo intercessão de São Pantaleone pela cura dos cegos.

a festa

A imitação do santo padroeiro foi prevista (acompanhada pelas autoridades militares em farda completa) por uma longa fila de fiéis, por representantes das várias associações seculares que actuam nas comunidades paroquiais, por membros da Comissão da Vesta, por membros da a Ordem de San Pantaleone, pelo pároco, pelos padres que compõem o ramo da catedral, pelo pároco da catedral e, finalmente, pelo bispo.

É certamente um momento de grande folclore, mas expressa um conceito.”Communio sanctorumA comunhão dos santos, a união da comunidade celestial e da comunidade terrena na única fé e amor do Senhor Jesus Cristo.

Do céu as pessoas observam,

e guiar através dos perigos,

Seus filhos fiéis

defesa ou proteção.

San Pantaleone estende sua amorosa proteção à cidade e à paróquia de Vallo della Lucania; Que você cuide do mundo inteiro e, através de sua poderosa intercessão, traga a cura da humanidade de suas muitas doenças físicas e espirituais.

(Imagem via @g.palladino)