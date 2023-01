Volta ao mundo com o Costa Deliziosa: o cruzeiro para descobrir 52 destinos também sai de Savona

Savona. Com o advento do Ano Novo, o amado cruzeiro Costa dos entusiastas de viagens de longa distância também retorna: uma viagem ao redor do mundo. A Costa foi uma das primeiras empresas a oferecer esse passeio extraordinário na década de 1970 e, para a edição de 2023 de sua turnê mundial, eles criaram uma rota verdadeiramente especial.

Partida de Trieste Em 6 de janeiro ou a partir de Savona Em 11 de janeiro de 2023, a bordo deliciosa costae retorne em 13 de maio de 2023 para uma viagem inesquecível de 128 dias. Do Mediterrâneo à Arábia, navegando para o leste até a Índia e as Maldivas, depois virando para o sul até Madagascar e África do Sul, cruzando o Oceano Atlântico até o Brasil. Depois, virando novamente para o sul, em direção a Ushuaia, na Argentina, a ponta extrema do continente, navegando no Canal de Beagle e subindo pelo lado do Pacífico, do Chile ao Panamá, visitando a América Central e Nova York, daí de volta à Europa. No total , 52 destinos descobrir em quatro continentesTransito Três oceanos.

Um verdadeiro sonho realizado para todos os grandes viajantes e amantes de cruzeiros, que poderão viver uma experiência única por cerca de quatro meses, conhecendo culturas e paisagens maravilhosas, seguindo os passos dos grandes navegadores do passado. Para quem ficou de fora este ano, o Costa Deliciosa vai propor também uma volta ao mundo em 2024, com partida marcada para 6 de janeiro de 2024. E não é só. Nas próximas semanas, o ao redor do mundo 2025que fará a circunavegação do mundo principalmente no hemisfério sul, visitando a Terra do Fogo, Polinésia, Nova Zelândia, Austrália e África do Sul. Pela primeira vez, a partida será no início de dezembro de 2024 de Savona, para aproveitar as férias de Natal em um cruzeiro. A virada do ano no Rio de Janeiro será muito especial, com a queima de fogos na Praia de Copacabana.

Cerca de 2.000 convidados reservaram uma cabine para a turnê mundial de 2023 40 países diferentes, com franceses (cerca de 500), italianos e alemães (cerca de 360 ​​e cerca de 340), suíços (cerca de 160), espanhóis (cerca de 140) e austríacos (pouco menos de 100) espalhados. O viajante mais longevo, da França, tem 94 anos, e o mais novo é da Áustria e tem 6 anos.

O navio escolhido para a volta ao mundo é o Costa Deliciosa, um dos navios mais glamorosos da frota Costa. A bordo, o programa de entretenimento será diferenciado de acordo com os destinos, sempre com um toque local. Aliás, o rico programa da festa inclui, além de grandes clássicos como “White Night” ou “Masked Night”, também “Bollywood Night”, “Tropical Party”, “Brazilian Party” e “Arab Night”.

Itinerário ao redor do mundo 2023 inclui destinos maravilhosos como Chipre, Israel, Jordânia, Índia, Maldivas, Seychelles, Madagascar, Reunião, África do Sul, Namíbia, Ilha de Santa Helena, Brasil, Terra do Fogo, Chile, Peru, Equador, Panamá, Costa Rica, Honduras, México, Estados Unidos, Açores e Marrocos. A peculiaridade deste cruzeiro será também a possibilidade de escalas de vários dias em vários destinos visitados, como Mumbai (Índia), Malé (Maldivas), Jacques Bha/Port Elizabeth, Cidade do Cabo (África do Sul), Rio de Janeiro (Brasil ), Buenos Aires e Ushuaia (Argentina), Santiago do Chile, Colon (Panamá), Nova York (EUA), Lisboa e Açores (Portugal).

Os hóspedes poderão aproveitar o rico programa de excursões oferecido pela empresa para vivenciar momentos únicos até mesmo na Terra, tornando esta viagem inesquecível. Por exemplo, visitar o Taj Mahal em Agra (Índia), uma magnífica arquitetura que parece bordada com mármore branco; o Parque Ivoloina, em Madagáscar, onde se podem encontrar lêmures; um passeio para ver as geleiras de Perito Moreno perto do Parque Nacional Pampas e Torres del Paine em Ushuaia; um teleférico subindo a Table Mountain na Cidade do Cabo; passeio de helicóptero no céu do Rio de Janeiro; Visite as Ilhas Galápagos em três dias ou caminhe pela Ponte do Brooklyn em Nova York.