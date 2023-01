“Maravilhas – Estrelas da Europa” – Gabinete de Imprensa da RAI

Atenas, berço da civilização ocidental, e sua Acrópole, lar do lendário templo de proporções perfeitas, o Parthenon. A jornada de Alberto Angela começa aqui com “Wonders – Stars of Europe”, o programa Rai Cultura 4K que vai descobrir os locais mais incríveis da UNESCO no continente europeu, transmitido na quarta-feira, 4 de janeiro, às 21h25 no Rai 1. Museu da Acrópole de Alberto Angela Descubra Cariátides , virgens de pedra “condenadas” durante séculos a suportar o peso da loggia. Luca Zingaretti interpreta o famoso discurso de Péricles aos atenienses e Yuri Chichi relembra sua aventura olímpica na capital grega. O caminho termina contra as cores do Mar Egeu no Cabo Sounio, onde o Templo de Poseidon ficava antes do pôr do sol por milhares de anos.

A etapa italiana do ciclo é Florença, que durante o Renascimento deixou uma marca profunda na cultura européia. Da cúpula da catedral, os olhos caem sobre os tesouros circundantes: o campanário de Giotto e o Batistério de San Giovanni. Alberto Angela mostra os detalhes do David de Michelangelo sob uma luz totalmente nova e entra nos majestosos Jardins de Boboli, o magnífico parque do Palazzo Pitti. Carlo Conte homenageia a casa e fala de seu amor pela cidade.

A viagem termina na Baviera, no cenário de castelos de contos de fadas imaginados pelo rei Ludwig II no século XIX. A arquitetura era tão ousada que uma delas, Neuschwanstein, inspirou Walt Disney para os castelos de suas princesas. Nos parques e salões de Linderhof e Herrenchiemsee, o rei da Baviera quis repetir as glórias do Rei Sol, mas infelizmente sua história teve um final trágico, contada em tom ambíguo por Carlo Lucarelli.