Indiscrições sobre o Contribuidor Mais Recente – Libero Quotidiano

Eles serão os co-anfitriões do Festival de Sanremo Claire Feragnyque você vai completar amadeus No primeiro e último episódio do evento, H.J Francesca Fagnani, Jornalista e apresentadora do formato cult monstros, que levará o Ariston Theatre em uma das outras noites. Parece indeciso ainda qual. Portanto, restam duas noites livres no festival. E já há quem comece a espalhar rumores que recentemente se tornaram muito ardentes.

acima DagosbyPor exemplo, hoje surgiram apenas alguns nomes que, se confirmados, seriam realmente boas escolhas. A primeira é aquela que diz respeito a muitos pontos, ou seja Sabrina, a impatora: atriz romena que San Remo Já existe antes e atualmente está experimentando sua idade de ouro graças à série “White Lotus 2”. Os outros dois são de Chiara Franchini e Beatrice AxinVoltando do triunfo de “A Disturbing Legacy”. Que eles também podem dar “em pares”.

Amadeus, a propósito do tão esperado terceiro nome, anuncia desde os tempos de A viva a Vida: “Ela é uma menina muito boa, não pare por um momento. Na Internet, há quem assuma que se pode tratar de Francesca Michelin, que apresentou recentemente um programa fator X Mas nada oficial ainda.