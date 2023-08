Lancia, a bomba: o modelo icônico está de volta e está crescendo em demanda

Finalmente, há uma nova vida no planeta Lancia: tudo está pronto para o retorno do modelo icônico completamente revisitado e as expectativas são crescentes.

Durante vários anos foi A força motriz por trás da marca E assim permanecerá. Por que finalmente Lançar Ele entra em seu futuro, tendo estado ligado ao passado recente sem aparentemente se mover. E você fará isso começando com certeza, como lançamento de Ypsilon.

Eles passaram quatro gerações E nos arquivos também há três milhões de unidades vendidas desde 1985, mas a casa fretada que faz parte Galáxia Stellantis ainda segurando. Na Itália ainda está entre os mais vendidos, e na Europa se defende e é ícone do segmento B.

No entanto, tudo isso por si só não é suficiente e, portanto, estamos perto de um ponto de viragem histórico. Uma nova geração do Ypsilon está a caminho, ainda que tenhamos que esperar até 2024 para chegar ao mercado. mas espera sobe E em procurações eles estão dispostos a atender pedidos.

Enquanto isso, porém, há Lancia Ypsilon 2023 Outra certeza. Neste modelo, que é o esperado canto do cisne da quarta geração, foi Sistema de infoentretenimento aprimorado com novos recursos. Existe um navegador por satélite, conexão Bluetooth, integração com smartphones.

além do arquivo tela sensível ao toque de 7 polegadas Que também suporta conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto. Pela primeira vez em um modelo, uma câmera de visão traseira faz sua estreia para facilitar as manobras de estacionamento.

O motor a gasolina é novo, garante mais potência e desempenho superior em relação aos modelos anteriores. Em particular, o Versão híbrida suave Com unidade 1.0 de três cilindros e 70 cv: A unidade de potência é combinada com um sistema elétrico BSG de 12 volts e bateria de lítio.

Lancia Ypsilon 2024, todos os detalhes: onde será produzido e principais características

Tudo isso está esperando pelo Lancia Ypsilon 2024 e é um fato surpreendente. A confirmação veio de Lucas NapolitanoCEO da marca histórica com sede em Turim, que fez o anúncio nas mídias sociais: “Assistir a primeira empresa New Ypsilon sair da linha. Grande emoção!“.

Onde ela estava realmente? No Fábrica da Stellantis em Saragoça, no nordeste da Espanha, construído pela Opel há 40 anos. Em 2021, após a fusão entre a FCA e a PSA que deu origem à Stellantis, abre ali uma oficina de baterias, que recolhe baterias para Corsa e Citroën e-C4 (Fabricado em Madri).

este ano também Peugeot e-208 Foi transferida para esta fábrica e no mesmo período a fábrica foi escolhida para abrigar a produção do novo Ypsilon. Assim, a linha de produção também completará uma linha de produção Opel Corsa e Corsa-e.

O que sabemos sobre o novo modelo topo de gama da Lancia? Ainda não há datas oficiais para sua apresentação, mas Luca Napolitano esperava que fosse carro da cidade Com certeza chegará ao mercado no próximo ano, indicativamente no primeiro trimestre de 2024.

Apenas o primeiro passo para um renascimento estilístico completo de uma marca histórica no cenário mundial. Aliás, os últimos rumores falam da chegada do Major, que deverá ser herdeiro Característicaaté 2026 também Novo Delta Em 2028.

Continuará a ser um carro citadino para Parte B Mas com proporções mais curvilíneas do que vimos até agora. Assim, o comprimento atingirá cerca de 4 metros, nascido em plataforma CMP Que atualmente é o mais usado na casa Stellantis, a mesma casa que também adotará o novo Panda.

vai ter um Versão 100% elétrica O que deve garantir pelo menos 400 km de autonomia em conjunto com o híbrido. A partir de 2028, como a empresa italiana há muito previu, haverá apenas modelos elétricos. Aqui, a versão elétrica terá 156 cavalos e 54 kWh, enquanto a versão a gasolina será 1.2 Híbrido leve Euro 7.

Mas a verdadeira notícia foi anunciada recentemente: One também chegará em 2025 Lancia Ypsilon HF O que teria puro espírito esportivo. Por isso terá 4 cm de largura, e até menos, e será instalado um motor de 240 cavalos. Também neste caso pode ser totalmente elétrico ou com um motor térmico eletrificado.

o O novo sistema SALA (ou seja, aumento acústico da luz do ar), pela primeira vez em um modelo da linha Stellantis. Parte de uma interface virtual que inclui funções de som, ar condicionado e iluminação. Assim, permite que todos os que estão sentados no interior ajustem o ambiente, bastando para tal tocar num botão ou mesmo com um comando de voz.

Tudo muda na Lancia, até na distribuição dos carros: será como se estivesse na sua própria sala

Então Ypsilon é completamente novo, mas também estratégia comercial Para uma marca que recentemente mostrou vontade de renovar com uma decisão importante. De facto, a sua rede de distribuição estende-se a seis outros países estratégicos da Europa.

Recentemente aberto eu Novas galerias Em Espanha, Bélgica, Alemanha, Holanda, França e Portugal. Eles representam os primeiros 40 concessionários de uma longa lista que crescerá nos próximos meses, como confirmou Luca Napolitano falando sobre o Renascimento da Lancia.

Ele também delineou os próximos passos: até o primeiro semestre de 2024, eles serão nomeados Setenta novas agências em muitas grandes cidades europeias. O primeiro capítulo do revolucionário modelo de distribuição, dedicado ao máximo em qualidade.

Planeje um relançamento visando uma maior visibilidade internacional da marca, bem a tempo de receber o novo Lancia Ypsilon. O modelo é novo e os showrooms também, que já não são apenas concessionários.

Cada um deles terá uma vantagem principal. Não é mais misturado com outros carros da linha, mas é único e com a marca Lancia para os clientes experimentarem Uma experiência completamente nova. Do ponto de vista prático, a ideia é reproduzir a sala de sua casa, em meio a sofás confortáveis ​​e um clima descontraído. E ao centro, Ypsilon 2024, um novo ícone de estilo.