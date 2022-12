Réveillon Cannavacciulo: Real Madness é o pacote completo

Tudo está pronto para o novo ano de 2023 também para Antonino Cannavacciuolo, um menu que é uma verdadeira loucura executado pelo chef da Campânia.

É impossível negar como 2022 foi um ano muito importante para ele Antonino Canavaciolo Pelo qual seus restaurantes triunfaram no quadro de estrelas Michelin, onde obteve três lucros e foi contado no Olimpo dos chefs mais destacados da Itália. Agora é hora de ele passar por mais um teste extenuante relacionado ao novo ano de 2023, despedindo-se assim do ano que tanto lhe deu de qualquer maneira.

Atualmente, lembramos que Kanavacholo Ele está seriamente ocupado com obrigações a serem cumpridas no final deste ano, como evidenciado pelo amor ao trabalho que chegou ao seu laboratório onde é feito o panetone e pelo florescimento de coleções que já chegaram às casas dos italianos.

De qualquer forma, nos últimos dias, a atenção da mídia realmente se concentrou no trabalho a ser feito Antonino Cannavacciuolo no jantar leve de réveillon.

Réveillon em Cannavacciuolo … o que sabemos?

Nos últimos dias foi mesmo o sítio para sair ao ar livre dada a ementa de passagem de ano entre reservas e sugestões de comensais Massimo Bottura, que já criou na Osteria Francescana 12 embalagens para o menu de 1.000€ incluindo vinho. Por outro lado, Cannavacciuolo já tem vindo a trabalhar para confirmar o formato que já fez imenso sucesso nos últimos anos e que oferece jantar no Villa Crespi e possibilidade de pernoitar.

Este ano também, no entanto, é um trabalho em andamento Ceia de Réveillon de Antonino Cannavacciolo será envolta no mais absoluto sigilomas o chef estrela continua pronto para aumentar a dose e o sucesso dos anos anteriores com pratos típicos da tradição italiana e não só.

Quanto custa jantar no Cannavacciuolo?

Esta, como outras perguntas, não tem resposta de Vila Crocante Pelo menos oficialmente. No entanto, o Il Messaggero considerou divulgar informações parciais, que sugeriam novamente o que aconteceu em 2021.

De acordo com o jornal Jantar de Ano Novo Pode custar cerca de 350€ sem bebidas, para quem optar pela opção de jantar no Villa Crispy, chegando a um limite de gastos a rondar os 1.348,50€ por pessoa para quem preferir optar por um pacote completo. Vamos referir a quem decidiu ficar três dias no Villa Crispy e assim desfrutar dos vários pratos preparados nos próximos dias incluindo o jantar de passagem de ano e assim desfrutar de uma experiência única e começar o novo ano com o Chef Canavacholo.

