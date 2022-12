Escolha de adultos e crianças para “Grand Tour”

será realizada em breve em Roma (Lácio), um convite de elenco para o próximo filme intitulado “Grand Tour”.

A pesquisa está visando candidatos asiáticos você odeia língua materna portuguesa.

O teste está marcado para dias 10 e 11 de dezembro de 2022. Abaixo estão mais detalhes sobre o filme, requisitos e como participar da audição.

Casting do filme “Grand Tour”

Portanto, o próximo filme é chamado de “Grand Tour”. Miguel Gomez que o processo de fundição foi iniciado.

Trabalho da produção eu vivo os filmes, no início do século XX. As filmagens acontecerão em Roma a partir de 20 de fevereiro de 2023.

A capital também é palco das provas, que acontecerão ao longo dos dias 10 e 11 de dezembro de 2022 Das 10h00 às 18h00 em La Polo 11, na Via Bixio 84 / A (zona da Piazza Vittorio).

Números necessários

Eles podem participar do teste Exclusivamente:

Candidatos asiáticos:

Especialmente vietnamitas, birmaneses, chineses, japoneses, tailandeses, filipinos e coreanos:

– mulheres e homens entre 18 e 74 anos;

– crianças dos 6 aos 10 anos;

Além de:

– Jogadores chineses de Guqin;

– habilidosos jogadores chineses de Mahjong;

– Lutadores chineses de Kung Fu;

– Especialista em Acupuntura Vietnamita.

Candidatos de língua portuguesa:

– Mulheres e homens entre 18 e 74 anos.

filme ao vivo

A Vivo film é uma produtora independente, fundada no início de 2004 em Roma. Produziu obras com nomes como: Guido Chiesa, Emma Dante, Andrea De Sica, Abel Ferrara, Pippo Mezzapesa e Michelangelo Frammartino.

Como participar da auditoria

Os interessados ​​podem participar do casting para o filme “Grand Tour”. aparecer Num dos dois dias de audiência (10 ou 11 de dezembro de 2022) no local e hora indicados no início do artigo, munido de autorização de residência normal, para quem dela necessite, ou marcação para renovação.

Outros testes e como se manter informado

Continue nos acompanhando, descubra outras oportunidades de audição e casting no mundo do entretenimento para as quais você pode se candidatar, visite nossa página dedicado a experimentos. Além disso, para se manter atualizado com notícias e atualizações, convidamos você a assinar nossa newsletter boletim gratuito e tudo canal de telegrama Para ler uma prévia das notícias.