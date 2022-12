A emissora está apavorada: a tragédia continua

Em Rai, ela é uma locutora conhecida e querida que ficou tão assustada durante a transmissão de um de seus programas que arriscou seriamente entrar em pânico. O que aconteceu diante de seus olhos realmente a deixou sem palavras. Mas o que houve?

Ela é uma grande profissional com uma longa história atrás dela profissão nobre, Mas, apesar disso, ela ainda estava muito impressionada com a cena que aconteceu recentemente. História de fato…

Pode acontecer que, em nome de uma sensibilidade aguda e sutil, morramos de medo quando somos espectadores de um fato que jamais desejaríamos que acontecesse porque diz respeito a alguém que respeitamos e nos relacionamos. Um sincero sentimento de apreço e amizade. Se é então lá no meio saúdeque é o nosso dom mais precioso, embora muitas vezes digamos a nós mesmos, a discussão se torna – por assim dizer – mais séria…

Não há dúvida de que mesmo quando você está trabalhando com pura paixão e dedicação total em um projeto de TV que o deslumbrou e literalmente o manteve colado por muitos anos Milhões e milhões de telespectadores, A ansiedade de desempenho de toda a equipe, seja na frente ou nos bastidores, é realmente muito alta e pressionada. Acontece que, às vezes, com o objetivo específico de dar o máximo possível, existe até o risco de automutilação …

E foi isso que aconteceu – infelizmente – recentemente no caminho certo Dançando com as estrelaso programa de sábado à noite do Rai 1, que está prestes a chegar novamente à sua fase final este ano como um grande competidor, tão querido pelos italianos, está gravemente ferido … Mas vamos aos fatos …

temer um dança Para o competidor, Millie’s Panic!

Gabriel Garco que prova cada vez mais não só que é um homem encantador e um bom ator, mas também um forte showman, convencendo cada vez mais, episódio após episódio, até o júri muito feroz, de seu talento como dançarino que coloca à luz emparelhado com o mestre maravilhoso Jade Lenny.

O fato é que recentemente o artista foi obrigado a se apresentar, porque lesõesou dança de braço engessada, mas, mesmo assim, ele não teve problemas em “trazer para casa as apresentações de dança” dignas de nota. O fato é que durante sua última apresentação ela continua dançando embora seus cadarços estejam desamarrados e isso preocupa – e muito – a maravilhosa. Millie Carlucci que ela temia que ele caísse no chão, o que – de fato – ela arriscou, ao golpeá-lo com força O braço é muito fraco!

O que eu imaginei e o que passou diante dos meus olhos foi que você tropeçou em uma armadilha e caiu no seu braço!Eu temia o pior, você cairia no meu braço. Olha, você me bateu‘, confessou a dona da casa dança Para Garko, que a tranquilizou sobre isso e prometeu faíscas sobre sua próxima apresentação na pista!