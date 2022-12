“O que aconteceu” – Libero Quotidiano

Fábio Carissa E a Benedetta Parodi para mim hoje é outro dia. Os dois eram convidados Serena Burton no episódio de quinta-feira, 1º de dezembro. Aqui o casal contou os segredos de seu relacionamento duradouro: 23 anos de relacionamento. Especificamente, sua longa história de amor permitiu que os dois comentassem sobre a separação que terminou no olho do furacão: isso é entre Francesco Totti E a Ilary Blasey.

“Talvez para um jogador de futebol como Totti, o vazio que existiu depois daquele dia, na minha opinião, coloque você na minha frente. Muitas questões“, as palavras do comentarista esportivo foram em referência à despedida do futebol do ex-capitão da Roma. De qualquer forma, para Parodi, “é sempre frustrante ver um casal que se ama há tanto tempo (depois disso é também um símbolo) separados. Há alguma tristeza. Aí eu sempre falo que quando um casal não dá mais certo, é melhor separar do que continuar, até por causa dos filhos. Claro, é difícil fazer sem dor.

Mas Carissa discorda: “Não, acho que é hora de ir além, porque quando se tem responsabilidades na vida e se escolhe, deve-se pelo menos Tente manter a responsabilidade quem pegou. Em vez disso, vejo uma certa tendência a desistir cedo demais.Construir uma família e uma vida juntos é uma coisa complexa que exige muito comprometimento. Se você coloca muito esforço em seu trabalho, também tem um compromisso com sua família.”