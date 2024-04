Surpresas do Coachella 2024: De Taylor Swift a Lana Del Rey dançando durante jantar com a família

Como foi o primeiro fim de semana do Coachella 2024? O maior festival dos Estados Unidos da América é realizado no deserto do Colorado, na Califórnia. Esgotou nas duas primeiras semanas Do evento. Surpresas não faltaram para os fãs que queriam assistir ao evento ao vivo. Enquanto as três estrelas da edição de 2024, Lana Del Rey, Tyler Creator (rapper e produtor americano) e Doja Cat, se apresentavam no palco principal, Não faltaram convidados notáveis ​​em eventos paralelos e na área do festival.

Para abrir o festival neste fim de semana Kendall Jenner fez acordo com a boutique de moda online direto em frenteQuem é seu diretor criativo, festa de boas-vindas no hotel Parker Em Palm Springs, com convidados como Faye Khadra, Evan Mok, Madison Pettis, Ryan Destiny e Raisa Girona.

Sexta-feira, às Concerto anual da Nylon House no CoachellaEstrelas como Billie Eilish, Megan Fox, Tyga, Simu Liu, Becky G e Ariana Madix dançaram ao som de DJs de Sophie Tucker, Blonde:ish, Tinx e Lucas.

Sábado foi a vez do Festival Revolve, que acontece anualmente no Coachella Valley e é somente mediante convite. Este ano, a sua nova localização foi num hotel Parker em Palm Springs e a programação foi um verdadeiro deleite para a geração do milênio, porque os convidados musicais – Duo Nina Sky, Ying Yang Twins, Sean Paul, T-Pain e o headliner Ludacris – Aparentemente vindo direto do início dos anos 2000, mais tarde naquela noite, a Revolve organizou uma festa que contou com a presença de Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, Lauren Sanchez, Barry Keoghan, Sabrina Carpenter, Rihanna e A$AP Rocky. Taylor Swift e seu namorado Travis Kelce Eles chegaram à entrada VIP do local de mãos dadas, cercados por guarda-costas. Os dois foram vistos dançando juntos ao ritmo Verão rigoroso Por SWIFT.