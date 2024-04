Segundo episódio da série Hercai Love and Vengeance: Rayyan faz uma jogada maluca e Miran se vinga dele

Depois do inesperado sucesso da primeira parte, aqui estão as prévias do segundo episódio da série turca Hercai Amore e Vendetta do Real Time.

Depois do grande sucesso do primeiro episódio, está tudo pronto para a segunda parte de HErkay – Amor e Vingança, A nova série turca que está enlouquecendo os telespectadores do Real Time, canal digital terrestre 31, que parecem ter apreciado muito esta nova adição à já diversificada programação do Real Time.

Na verdade, depois do Dr. Ali vem outra série turca que alcançou um tremendo sucesso a nível internacional, e hoje também na Itália. Onde ficamos com o primeiro episódio? Saímos de Miran Aslanbey, um empresário muito famoso de Istambul, que chegou Midyat Ele oferece uma espécie de cooperação a Sadoğlu, mas em troca pede a mão de sua linda sobrinha, Rayan, que vive completamente no escuro e não dá conta de tudo.

A escolha das famílias, que pode literalmente mudar tudo do ponto de vista económico e não só porque esta decisão terá um impacto muito importante não só na vida da menina mas também na vida de Yaren e de ambas as famílias, com Azim amor Entre os dois, que percebemos de imediato, estará o grande tema de toda a série.

O segundo episódio de Hirkai: Miran e seu plano de vingança

No segundo episódio de Hirkai – Amor e vingança Veremos um desenvolvimento real após o outro. Na verdade, Miran está chegando ao fim de sua longa jornada de vingança, um plano que vem desenvolvendo há anos. Mas a vida guarda algumas surpresas inesperadas, principalmente neste tipo de série: quando ele passa um tempo com Ryan, o membro mais novo da família. SadogluSeu coração começa a bater de forma diferente, contrariando o ódio que o alimentou por tanto tempo.

Aziza Aslanbey, ciente da situação, traça um plano para lidar com ela. Em meio a essa confusão emocional, como Miran Aslanbey encontrará a saída? Azat tenta de todas as maneiras dissuadir Reyyan de se casar com Miran, mas seus esforços são em vão. Disposto a se sacrificar pelo bem de Reyyan, Azat inadvertidamente causa uma tragédia de proporções monumentais.