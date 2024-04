Cristina Parodi sobre o marido Giorgio Gori: “No trabalho era uma limitação, mas ele ainda conseguiu me surpreender”.

Ela foi uma corajosa pioneira: Hospedou a primeira edição do Tg5 Anos mais tarde, o primeiro sistema de infoentretenimento italiano, muito certo. Com apenas 27 anos, Cristina Parodi tornou-se uma estrela. “Escolhi um terno Max Mara amarelo canário com botões de joias”, explica. correio. No dia 13 de janeiro de 1992, para sua primeira apresentação, “me preparei como para uma prova: li e reli os roteiros. No final eu tive esses pensamentos em mente, mesmo sabendo que Enrico Mentana poderia mudar tudo no último minuto, e ele o fez. Não tínhamos teleprompter porque aquela ligação era para ser uma revolução, a começar pela linguagem e pela escolha das notícias. Muitas notícias e poucos sanduíches políticos.”

Ainda muito jovem, ela acabou na capa de uma revista Família cristã: “Foi um momento de grande visão. Temos estado muito ocupados: Éramos muito poucos, mas sabíamos que estávamos fazendo algo histórico. Acontece que estávamos lá das oito da manhã até uma da manhã.

A paixão pelo jornalismo surgiu muito cedo: “Eu adorava escrever e no ensino médio apresentei um pequeno programa musical na televisão local da minha cidade natal, Alexandria. Enquanto estudava na Faculdade de Letras de Milão, me sustentei com milhares de biscates: Jogo tênis em níveis competitivos. Fui anfitrião e palestrante nos torneios mais importantes. Alguém notou minha voz nos alto-falantes e liga para mim TV Odeoncom um programa chamado Força Itália... Não por causa de Berlusconi, mas porque ganhamos a Copa do Mundo. Comigo estavam Walter Zenga e Roberta Termali, que se apaixonaram enquanto trabalhavam, e Vittorio Veltri e Fabio Fazio, que fizeram a imitação. Então mudei para Mediaset».

E Tudo começou com o futebolque teve que “estudar” “comprando”. La Gazzetta dello Sport Todos os dias.” Até a notícia chegar à Mediaset, ela fugiu. “Mentana foi chamada por Berlusconi para dirigir a primeira transmissão de uma rádio privada. Eu, Cesara Bonamisi, Alessandro Cecchi Baoni e Lamberto Sposini fomos os “escolhidos”.. Para entender mais, um dia Cesara reuniu coragem e ligou para o então jovem diretor do Canale 5, Giorgio Gori, que estava de férias na Baixa Califórnia. Ele teve a gentileza de nos dizer: “Quem pular nele se saiu bem”. “Eu teria ido mesmo sem esse conselho do meu futuro marido, mas esse era o selo.”

Então Cristina Parodi saiu Tg5 Duas vezes, a primeira em 1996, quando recebeu uma oferta de hospedagem muito certo: «Fiquei muito atraído porque foi o primeiro sistema de infoentretenimento italiano. O problema é que Giorgio estava no comando do Canale 5 e mesmo sendo o apresentador principal do tiggì, cada passo que dava o envergonhava. Eventualmente, Gregorio Paolini realizou uma reunião com os demais compositores e produtores, exceto Giorgio. Eles conseguiram me dar o programa.”

Giorgio Gori, seu futuro marido, era mais uma algema do que uma força motriz profissionalPara ela, “esse é o medo constante de tornar as coisas mais fáceis para mim”. Apaixonámo-nos em Roma: ele vinha constantemente à redação para reuniões. A primeira vez que o vi ele tinha 31 anos, mas parecia ter 18: era a criança prodígio e era absolutamente adorável. Casamo-nos em Carpenetto, na casa de campo dos meus pais, no dia 1º de outubro de 1995: a escolha de deixar o Tigi em Roma para voltar a Milão com Verissimo também estava ligada a motivos “organizacionais” familiares.

Pouco depois, em La7, Ray chegou com viva a Vida E Domingo em. Mas, mesmo que “tenha que fazer muita RP, vá almoçar nos andares superiores… Assim que terminei o trabalho, quis ir a Bérgamo ver meus filhos (Benedetta, Alessandro e Angélica, ed.). Eu fui arrogante.”

Ele tem uma família unida há trinta anos. Christina Parodi tem uma receita para o sucesso: «Você meio que precisa ter as mesmas ideias e projetos comuns, saber dar os conselhos certos e só precisa de um pouco de sorte. Ainda hoje dizemos a nós mesmos, quando vamos ao cinema, ao jantar: não há outra pessoa no mundo com quem nos sintamos confortáveis. Mesmo em viagens de carro sozinhos, sem conversar. Giorgio ainda consegue me surpreender».