É tão verdade que Patty Bravo ataca Ricardo Fugli: “Tchau Pooh? Essa é a verdade.”

Patty Bravo discorda e responde Ricardo Fogli. A cantora de “Pensiero stupendo” retribuiu a amiga e ex-colega em entrevista ao Verissimo, programa do Canale5 apresentado por Silvia Tuvanen. Mas o que Vogley disse? “Acontece que eu estava noivo de Nicoletta e Patti Bravo. A história começou quando eu ainda era casado com Viola Valentino, e nas primeiras semanas fizemos tudo em segredo. Depois, nem Nicoletta nem eu começaram a aparecer. falei com a imprensa com clareza, mas depois o assunto ficou cada vez maior e mais sério, Viola me expulsou de casa, e Patti era uma mulher muito conhecida e se tornou muito intrusiva com o grupo. e com muito carinho, minha melhor amiga me disse que isso está ficando complicado, falar de você e Nicoletta está se confundindo e me perguntaram: 'O que você decide?'”, palavras de Vogli. . Enquanto hospedava no domingo com o resto dos membros do Pooh.

Uma semana depois, Bravo respondeu assim: “Não tive nada a ver com o abandono. Na verdade, gostaria de ter ficado um grupo maravilhoso, feito peças lindas. a despedida foi a vontade de embarcar em carreira solo.” “Não sou uma garota muito leal”, admitiu a tradutora de “Doll” após o rompimento com Fogli, com quem se casou simbolicamente na Escócia em 1973.