Apostas em Futebol, Série A: Juventus busca mais uma vitória no Mall Derby. Leão busca redenção em Sassuolo, gol do português está aos 2,50 no Sisal

Abril foi dublado nesta temporada por Mês de derby em Liga. Depois do show em Roma na semana passada, e do show em Milão, marcado para 22 de abril, o show será realizado no Mole amanhã entre Turim E Juve. O Granata tenta evitar o que se tornou um verdadeiro pesadelo: nos últimos 29 anos, a Toro só venceu os Bianconeri uma vez, em abril de 2015. A Juventus, dadas estas premissas, é a favorita para eles. Especialistas em sisal Às 2,20 em comparação com 3,75 para Yorek Boys com a oferta de retirada às 3,00. para'sobem 1,48, parece quase certo em comparação commais, dado 2,50, visto que em quatro dos últimos cinco jogos não foram marcados mais de dois gols. Outra constante nas partidas entre Torino e Juventus são as vitórias: aqui está A Gol de cabeça É uma opção com coeficiente de 2,50. Mas, como em todos os derby, não faltará espírito competitivo que poderá até levar à marcação de um pênalti a ponto de um jogador Punição com expulsão O jogo é às 7h50. Dusan Vlahoviccom 16 gols nesta temporada, quer continuar arrastando os companheiros e por isso marca dois gols no clássico às 12h50. Federico Chiesagols ou assistências em 2,70, mas não quer ser superado pelo atacante sérvio. Duvan Zapatao time do Granata, que chegou em janeiro, virou ídolo dos torcedores de Turim: o atacante, que marca gols a 3,50, marcou contra a Juventus com três camisas diferentes e sonha fazer o mesmo com a quarta também, recorde que poucos pode se orgulhar.

Esperando viajar na próxima quinta-feira ao Stadio Olimpico para jogar a segunda mão das quartas de final da Liga Europa contra a Roma Milão Um convidado no Estádio Mapei Sassuolo Com água na garganta. Os rossoneri são os grandes favoritos deles Especialistas em sisalEstá em 1,75 contra 4,50 do time da casa, mas cai para 3,75 em caso de empate. o Metaem 1,60, é uma hipótese concreta como A Gol do bancoÀs 2h25 porque ambos os treinadores podem fazer alterações. Em um turbilhão de sinais, A Reversão, reversão, reversão, oferecido às 6h25. Na ausência de Domenico Berardi, artilheiro da partida com 11 gols, Rafa Lião (Na foto) Quer ser o centro das atenções, mas também dissipa algumas críticas depois da quinta-feira europeia: os portugueses marcam 2,50. Oliver Giroud, o primeiro marcador aos 5,50 minutos, quer recuperar o sentido de propósito. Por outro lado, Andrea Pinamontique marcou 4,00 pontos, tenta tirar o Sassuolo do ranking mundial.

lá Romavencedor às 2h20, no palco vsUdineseCom três pontos a 3,40 enquantoInternacional Os líderes, vencendo no solo por um fator de 1,18, recebem Cagliari, cujo ataque pagará 14 vezes a aposta. o Bolonhaem 1,52, recebe Monzasucesso a 6,50, numa partida que não deve ser subestimada pelos meninos de Thiago Motta enquanto Nápolesapresentado às 13h30, Desafios A Frosinonaàs 8h50, que acumulou apenas 4 pontos nos últimos 10 dias.

