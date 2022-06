A curta cadeia de abastecimento entre terra e mar” – S&H . Magazine

Arseniato. Massas frescas, panificação, viticultura, olivicultura, apicultura, bebidas espirituosas e cerveja artesanal. As empresas da Ogliastra que atuam nestes setores têm a oportunidade de participar de dois eventos internacionais, sendo um deles em Portugal e um em Itália Como parte do Projeto de Cooperação Transnacional Estamos encurtando as distâncias: uma cadeia de abastecimento curta entre terra e mar.

Uma interessante oportunidade nascida no planejamento regional de Programa de Desenvolvimento Rural 2014 – 2020 que financiam projetos de cooperação inter-regional e transnacional capazes de fortalecer as estratégias implementadas por grupos armados locais por meio de planos de ação local para fortalecer parcerias e relações inter-regionais, promover a troca de experiências entre órgãos públicos e empresas e estimular a implementação e fortalecimento de acções de desenvolvimento das zonas rurais.

O objetivo geral do projetoEstamos encurtando as distâncias. É a promoção das respectivas regiões, utilizando produtos típicos locais como ferramenta para melhor descrever os locais como um todo. Por esta razão, o GAL Ogliastra aderiu à parceria internacional do Projeto de Cooperação Europeia que tem como líder o GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, composto pelos vários grupos de trabalho locais das zonas rurais (GAL) e zonas costeiras (o FLAG) como Linas Campidano LAG, Alta Marmilla e Marmilla LAG, Nuorese Baronia LAG, Pescando FLAG, North Sardinia FLAG, Western Sardinia FLAG, Eastern Sardinia FLAG, e três GAL dos Açores em Portugal: Adeliacor LAG, LAG Arde e LAG Grater.

por Vitaly BellyE a Presidente da Ogliastra LAG, o projeto visa representar um modelo de negócio para a promoção de negócios internacionais através da criação de eventos de maior escala; Começa em Cagliari e depois atravessa o mar até Portugal: “Vamos colocar outra peça, com foco no elemento mais importante: os negócios. Sempre dissemos que o papel das empresas é indispensável no planejamento regional e sempre que possível fazer ligações direcionadas, com recursos a serem investidos em projetos bem definidos de apoio setores que são prioritários, sentimos que atingimos mais um objetivo.”.

O projeto inclui a construção dois eventos internacionaisR.: A primeira terá lugar na Sardenha Cagliari em dias 08 e 09 de julho de 2022 Veremos a abertura de um mercado internacional De terra e mar com eventos culturais, comida, vinho, música e entretenimento artístico.

acontecer Cagliari Um máximo 16 empresas Nos setores:

massa fresca

Produtos de panificação e panificação

viticultura

Licor e espíritos

Cerveja caseira

artesanato local tradicional

olivicultura

albanês

Apicultura.

Um pedido de manifestação de interesse para o evento de Cagliari deve ser recebido 14 de junho de 2022.

evento em Portugal Será na semana de De 19 a 25 de setembro de 2022 nos Açores. Um máximo 6 empresas Nos setores:

massa fresca

Produtos de panificação e panificação

artesanato local tradicional

olivicultura

albanês

Apicultura.

A solicitação para participar da Manifestação de Interesse para o Evento do Azure deve ser recebida 15 de julho de 2022.