Um conhecido ex-concorrente do Gf Vip criticou a festa de aniversário de Lulu Selassié que comemorou seus 24 anos com suas irmãs Giacomo Urtis e Giucas Casella.

jovem princesa Lula Selassie, Entre os heróis da sexta edição do irmão mais velho vipOntem, completou 24 anos. A revista comemorou o evento e o imortalizou no Instagram A partir deDirigido pelo apresentador do reality show. Afonso Signorini. A bela “fada” de origem etíope apaga as velas ao lado de suas irmãs Jéssica e Clarissa E para alguns de seus ex-companheiros aventureiros em casa, isso é Geocas Casilla E a Giacomo Ortis.

Irmão mais velho Phoebe, ex-Jivina comenta fotos de aniversário de Lolo Selassie: ‘Mamma Mia, que triste’

Vídeo da festa da Luluno perfil Instagram A partir de oi revista, Para a conhecida decepção da ex-Givena: roma selvagemo concorrente anterior para a versão mais recente do GF Vip E a ex-estrela ilha da tentação Ao lado de um amigo da época, Francesco CiovaloEntre os torcedores ultimamente Bubba e show nerd.

Selvagem Não participou das comemorações, identificando os participantes”manequins“Dentro do contexto de”um pouco de verdade“.

“Mammamia, arrepios vendo esse vídeo. Eu vejo modelos e um pouco de verdade. Ele deveria estar comemorando com seus amigos de verdade, pizza e cerveja na companhia, menos maquiagem, jeans, camiseta e muitos abraços para quem ele ama seriamente .” Sylvagia escreveu nos comentários.

Segundo relatos de computadorperfuração Roma Talvez tenha sido direcionado não diretamente para a “Princesa”, mas para o cirurgião VIP, Urtisseu ex-parceiro na aventura al irmão mais velho vip. Na verdade, parece que o influenciador romano não se deu bem com seus ex-companheiros de aventura na quinta edição do reality show.

