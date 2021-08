A cantora e atriz Claudia Grimaz faleceu aos 51 anos: adeus à brilhante e sempre sorridente artista

Udine. Ela partiu no verão, dois anos após o início da doença. Claudia Grimaz “Kaya” para as amigas faleceu, quinta-feira, aos 51 anos. A notícia, postada nas redes sociais pelo marido Trini Germano que esteve perto dela até o fim, espalhou-se rapidamente, deixando surpresos até amigos que sabiam da doença que ela vinha lutando há algum tempo e muitas pessoas que a conheciam. E em silêncio, não é realista que Kaya não exista mais.

Uma boa mulher com uma alma sensível. É isso que vem à mente quando você pensa nisso. Sorridente, cheia de talento, mãe de dois filhos, tinha o seu brilho nos olhos, era famosa e amada no ambiente teatral por uma leveza especial, pela modéstia com que aborda as pessoas e por não levar a sério. É uma característica de quem é muito bom.

Desde muito jovem trabalhou nas mais importantes produções regionais e com a maioria dos atores e músicos Friulianos. Sua presença como colega de trabalho foi um presente: não era mau humor, nem reclamação. Chegou sorrindo, experimentou o quanto foi necessário com um desejo de inovação constante e foi o mais longe que chegou: luminosa. Ela sabia, quando estava em cena, graças à sua presença especial, que podia chegar diretamente ao coração das pessoas que a ouviam, tocá-las profundamente e encantá-las. A escolha de cantar como profissional amadureceu cedo e provou ser um sucesso.

Depois de se formar em canto no Conservatório de Udine, Claudia Grimaz também trabalhou fora de nossas fronteiras e em muitas produções teatrais nacionais e internacionais. Entre as muitas obras que recordamos estão em “Bigatis” de Gigi Dall’Aglio, Corifea em “I Turcs tal Friul” de Pasolini dirigido por Elio de Capitani e música de Giovanna Marini, com quem mais tarde também trabalhou em “Orestejia” no Royal Flemish Theatre de Bruxelas. 1998 foi “Argentina” para “La bague Magique”, na Nancy Opera sob a direção de JC Berutti e em 99 foi “Le Coefore” de Aeschylus, novamente dirigido por Elio de Capitani. A crítica escreveu para a Repubblica Franco Quadri no final da crítica do Coefore – lembra de Capitani – ““ A verdadeira revelação da sutileza da fotografia e de suas habilidades vocais é a corifea Claudia Grimaz. A revelação também adquiriu – em referência a ela – um sentido diferente do habitual: com o seu canto e presença de palco ela revelou algo de nós a nós próprios. Agradecimento infinito por esta “revelação” ».

No mesmo ano iniciou a sua colaboração com o quarteto vocal francês Sanacore dedicado ao canto folclórico polifónico italiano, com quem cantou por toda a Europa.

Em 2002, a sua participação na Bienal de Veneza como cantora nas encomendas da Música Nova viu-a participar em composições de Succio, Ingolfson e Strasnoy, lideradas pelo Maestro Bernasconi.

Tradutora polida por cantar em marilenghe venceu em 2012 com “Dal balcon al ven binore” de Gigi Maieron, o Festival da Canção de Friulian. O seu trabalho como compositora, com a cantora salento Enza Bagliara, nos poemas de Pierluigi Capello, no espectáculo “Cjant pai tiei deits”, é emocionante e inovador.

Diretora do Coro da Resistência Popular e do coro multiétnico “La Tella” de Udine, mais uma vez, ela colocou seu profissionalismo e humanidade a serviço de importantes projetos, seguidos da sinceridade. Claudia Grimes deixa sua marca neste mundo com uma garota que amava com paixão e sinceridade seu trabalho, família, amigos e vida. Ela fará falta para todas as pessoas que a amaram, todos que tiveram o prazer de compartilhar parte de sua trajetória profissional e o público que a acompanhou, que a ouviu e aplaudiu com alegria e gratidão por todos esses anos. O teatro friuliano sem ele é um vazio difícil de preencher