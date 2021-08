Horóscopo do dia, 14 de agosto de 2021: Aquário, tente minimizar as contradições dos cônjuges

Horóscopo do Barba Negra hoje, 14 de agosto de 2021.

Áries. 21/3 – 20/4

Destaque a frente econômica. Não podendo contar com o caso a seu favor, é melhor evitar transações financeiras arriscadas.

Toro. 21/4 – 20/5

Alguns eventos inesperados viram os planos de hoje de cabeça para baixo. Aceite a mudança repentina e realinhe suas estratégias.

gêmeos. 21/5 – 21/6

Talvez você esteja tão envolvido com seu trabalho ou estudo que seu entretenimento está ficando mais lento hoje. Sem ronco, as férias estão próximas.

Câncer. 22/6 – 22/7

Acorde com a vida hoje enquanto a Lua em Escorpião aguça seu sexto sentido. Quando a mente não coopera, você pode alcançá-la facilmente com a intuição.

Lyon. 23/7 – 23/8

Ilumine o seu dia concentrando-se no “aqui e agora” e resolvendo os problemas à medida que surgirem. Nunca amarre sua cabeça antes …

Bakr. 24/8 – 22/9

É um sábado claro graças à lua harmoniosa em Mercúrio e Marte. Os amigos são loucos por você e os colegas carregam você na palma das mãos.

Escala de peso. 23/9 – 22/10

As energias estão em alta, mas o profissionalismo e a determinação o recompensam. Presenteie-se com um pequeno presente, mas não perca tempo fazendo compras.

O escorpião. 23/10 – 22/11

Com o apoio de Marte e Mercúrio, a Lua aguça um senso crítico e fornece informações úteis, especialmente no trabalho, para contornar quaisquer obstáculos.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Os casos de amor são confusos, mas com o passar dos dias você começará a ver um vislumbre, uma luz que o guiará com um passo seguro para fora da névoa.

Capricórnio. 22/12 – 20/01

Mercúrio e Marte alimentam a luta da Lua em Escorpião, proporcionando um dia cheio de energia e produtividade. Boa carreira.

Aquário. 21/1 – 19/2

Procure reduzir as contradições entre os cônjuges e superar os mal-entendidos por meio do diálogo. Use algo azul para ajudá-lo a dormir.

peixe. 20/2 – 20/3

Para enfrentar a realidade, a Lua em Escorpião ajuda você hoje. Com seus olhos frustrados, ele mostra todos os lados da moeda do amor.

