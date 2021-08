Um reino de 30 bilhões de euros em risco – Libero Quotidiano

As tensões na família Agnelli não diminuem. Margarita filha Gianni Agnelli e Marella Caracciolo, tentará realizar uma manobra legal cuidadosa para colocar em jogo a herança dos pais. No centro da disputa está a tesouraria do grupo “Dezembro”. É como Corriere della Sera – A partir de Reino 30 bilhões de euros que tem várias empresas listadas publicamente, começando com Stellantis. O reino, liderado pelo primeiro dos oito filhos de Margaret, John Philip Elkann, 45 anos.

Mas fontes legais próximas à família Elkann relataram que “estes Reivindicações imprudentes, que serão ferozmente resistidas em todos os lugares, No entanto, não é apropriado questionar a participação majoritária absoluta que John Elkann tem na empresa de dezembro. Ou seja, a fizeram entender que não havia necessidade de voltar às edições anteriores, tendo assinado um acordo definitivo em 2004 em Genebra com a vovó Marella que cedeu a aposta em dezembro e Seu lucro total é de mais de um bilhão, especialmente depois que ele quis questioná-la anos depois, e perdeu no Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, os advogados de Margarita, 65, questionam a validade formal dos documentos subjacentes à atual estrutura de “dezembro”, que John possui 60%, enquanto Labo e Jenifera possuem 20% cada.. O movimento que Margherita pode tomar agora, como apontado serviço de entrega, é o desafio relacionado à sucessão materna: “Se ela afirmar que a lei aplicável é italiana e não suíça, ela reivindicará o direito legal, ou seja, 50% do eixo genético da mãe”. O caminho tem sido árduo desde a abertura da sucessão de Marella na Suíça, onde estão em vigor “acordos de sucessão”, como o que Margarita assinou em 2004, no qual ela desistiu de herdar as ações de sua mãe no futuro. Mas Este acordo não pode ser mantido se Marella for considerada italiana para fins de herdeiroDe acordo com as teses do advogado de Margarita.