A música desempenha o papel do primeiro violino

Sua carreira no teatro como músico começou há quase 50 anos com “Philip” emprestado ontem. Agora Alphonse retornou seu papel como um cartão de música para “Music in the Park” de Grossen-Bosik.

Alphonse é um músico original. No final do ano ele vai comemorar seu quinquagésimo aniversário no palco. No entanto, “Music in the Park” não pode ser chamada de palco: nesta fileira dos jardins do palácio em Großen-Buseck, o salão forma o pódio. Desta forma, os artistas olham não só para os convidados, mas também para o jardim com as suas belas árvores. A atmosfera é claramente um determinado papel.

Depois que o músico de Wettenberg “saltou” mais de 40 graus em julho de 2019, ele cantou na quinta-feira Post 2020 pela terceira vez no Castle Garden. Mais uma vez ele teve muitos fãs e o sol ao seu lado. O melhor entretenimento garantido.

Quando Dorre tinha nove anos, ele teve aulas de Hammond e mais tarde aprendeu a tocar violão. Mesmo antes de sua confirmação, ele tocou órgão de graça no serviço religioso na Igreja Stefanos em Giessen.

O cantor de 62 anos começou a dançar o Natal em 25 de dezembro de 1971 na Philip’s Glass Dance Floor em Legstern. O trio da época com um cantor, saxofonista e baterista italiano seria seguido por várias outras bandas que seguiriam papéis de teclado. Por cinco décadas, ele se apresentou em toda a Europa. Os destaques incluem o luxuoso Kempinski Palace em Dresden, a Silmo Visual Gallery em Paris e uma apresentação como convidado no jardim Vila Vita em Portugal. “Quando ganhei meu primeiro dinheiro com minha música, me senti como uma pequena estrela”, lembra ele da cidade natal de Jason. “Tirar 100 marcos D quando eu tinha 12 anos era muito dinheiro para mim.”

“Sempre quis ser músico profissional. Meus pais tinham dúvidas e falavam de arte sem trabalho. Insistiam para que eu aprendesse uma profissão decente. Por isso me formei para ser auxiliar fiscal”, diz Dor. Depois de mudar a propriedade da administração fiscal, ele foi para a Agência Federal de Emprego em Frankfurt.

Há 32 anos que há trabalho de serviço de campo em negócios ilegais. Em 2014, ele realizou seu sonho de se tornar um Freelancer em tempo integral como músico profissional. Desde então, a música desempenhou o papel de primeiro violino. Como você atuou como autônomo durante a pandemia? “Eu apertei meu cinto”, diz ele. Ele ri, olha para si mesmo e acrescenta: “Infelizmente ele engordou mesmo assim!”

Ele usa seu tempo livre para gravar músicas em casa e expandir seu repertório musical. Dadas as possibilidades técnicas, a música não é o problema hoje, um som agradável e agradável e a moderação são importantes. “Eu nunca poderei ser o original, e é por isso que tenho que aperfeiçoar constantemente minha técnica para que possa entreter o público continuamente”, explica o músico. Ele ainda se lembra bem: em um evento em 13 de março de 2020 em Scheffenburg, alguns médicos falaram brevemente sobre Corona: “Nada está acontecendo aqui.” Mas, nos dias seguintes, a recusa desapareceu depois que ele recusou as consultas já marcadas em sua casa.

Os organizadores e agentes estão otimistas no momento, pelo menos no que diz respeito às apresentações ao ar livre, enquanto os internos estão todos confirmados com reservas. É duvidoso que o aniversário seja comemorado em dezembro. Papel: “Talvez apenas em um pequeno círculo sob a árvore de Natal em casa.”