Santoni, Vendmiali, Gallo e Zoff na Rádio Central de Nápoles

Umberto Chiariello: “A seleção italiana volta ao fascismo: assim Arbenati saqueou a Argentina”.

Na Rádio Napoli Centrale, durante o programa Un Calcio da Rádio Umberto Chiariello, ele falou com seu editorial: “Estamos de volta à era fascista. Não estou bravo, embora algumas pessoas pensem que o governo de Meloni não está muito longe. Nós estão de volta à era fascista no futebol. O fascismo chegou. Ao poder em 1922, Mussolini encomendou a FIGC e colocou Arbenati no comando da federação desde 1926. Arbenati deu um grande impulso ao futebol italiano e, acima de tudo, respondendo às necessidades de o Duce fez uma operação: foi saquear a FA de futebol argentina. Assim, a Itália importou uma enxurrada de argentinos, apesar dos protestos da AFC. A Itália venceu a Copa do Mundo em 1934, Momo Orsi estava no ataque, a Itália estava com os nativos. Ainda hoje, os batedores de Mancini procuram italianos em outros países porque ele não fez Não há mais nada em nossa casa, com o “così fan tutti” diluído O ius sozinho é uma vergonha Ainda não o transformamos em lei estadual, Diante das batalhas da civilização Não há cores nem bandeiras, Os nascidos na Itália de pais estrangeiros são italianos, filho Ai nossa terra. Quem foi para o exterior é italiano, mas quem tem passaporte de bisavô de qualquer país da Itália não tem nada de italiano. Eu odeio o campanário, sou um cidadão do mundo, odeio aqueles que discriminam e levam a ditaduras e guerras, até pequenas guerras em nossa cidade. Concordamos com a reivindicação fascista de 1930 de contratar cidadãos falsos”.

Andrea Santoni: “Esta seleção é uma questão político-esportiva. Entre 1998 e 2000 tivemos verdadeiros campeões.”

Na Rádio Napoli Centrale, durante a Rádio Un calcio alla de Umberto Chiariello, Andrea Santoni, ex-Corriere dello Sport, falou: “O futebol está mudando. . Quanto à estrutura, E a participação, e até a final de 2012 em Kiev com a equipe do Prandelli, gostei muito. Uma posição de atacante na seleção? Na história, muitos jogadores foram convocados, cerca de 6% deles são indígenas, o que é uma porcentagem modesta na história. Sabemos que a abertura e o fechamento das fronteiras estão ligados aos momentos negativos relacionados à seleção. A seleção não se classificou para duas Copas do Mundo seguidas e Mancini tem que administrar uma situação em que o pool que ele pode sacar é reduzido para 35% na Série A e 2 em cada 3 jogadores não podem ser pegos. Série B? Se há um treinador que mostrou imaginação, abertura e perspicácia, é Mancini . Com todo respeito a Série B, acho que basta ouvir qualquer um e a diferença é importante. Isso não quer dizer que não possa haver jogadores experientes na Série B para o ensino médio. E tornando isso apenas uma questão técnica, podemos debater o quanto quisermos, o problema é que é uma questão política matemática. Sistema de cópia funciona? Tem sido uma discussão que vem acontecendo há algum tempo, começando com a época em que perdemos nosso primeiro campeonato mundial”.

Lorenzo Vendemiale: “Em 2023, não se pode pensar em começar de Balotelli, melhor que Retegui”.

Na Rádio Central de Nápoles, durante Un Calcio alla Radio de Umberto Chiariello, Il Fatto Quotidiano falou: “Em Retegui cada um pode ter sua própria opinião, mesmo que seja fácil de ver e considerar no pouco tempo que temos uma visão. Seria indelicado recusar “Mas é ridículo estar entusiasmado. Se Retegui pode jogar na seleção nacional – e a lei o permite – é inaceitável que em 2023 nos encontremos lidando com uma lei que não permite que 100% dos italianos esperem até eles fazem 18 anos. Mudam tudo.” Mancini, ele está desesperado e colado aos índios. Não vai se resolver. O problema é com os índios, nem com Ius sozinho – uma pena em princípio – que, de qualquer forma, não resolvemos nada para o nacional time. Espero que possamos intervir mais cedo ou mais tarde. O que Mancini disse é muito banal, mas carrega uma verdade: 30 anos atrás, os meninos jogavam futebol na rua . Há uma crise social e econômica e depois um problema no futebol italiano. Já não somos a liga italiana dos anos 90-2000, mas valorizamos tanto como Portugal. Agora precisamos focar no Campeonato Europeu, nosso grupo não é fácil, a Inglaterra está fora de alcance. Balotelli? Sinceramente, vale tudo, mas voltando ao Balotelli … É uma pena, ele foi o último talento de verdade, mas nem ele nem o Cassano foram campeões. Em 2023, pensando em recomeçar de Balotelli que joga na Suíça… Tivemos que insistir em Kane, Scamaka. Pergunta da Juventus? O sistema de litígio é tão bem fundamentado que a coisa toda não acaba em uma bolha de sabão. O Tribunal Federal de Recursos escreveu uma decisão que considera e tenta desmantelar todas as possíveis objeções da defesa, resistindo assim a qualquer possível recurso.”

Massimiliano Gallo: “É uma rivalidade de mão única, para mim Salernitana existe ou não existe, é a mesma coisa.”

Massimiliano Gallo, diretor do Il Napolista, falou na Radio Napoli Centrale, durante Umberto Chiariello na transmissão de Un Calcio alla: “A contribuição de Nápoles para este campeonato do Napoli é zero. Há uma cidade silenciosa que foi ao estádio este ano, neste verão, a campanha de ingressos para a temporada foi ridicularizada, em Nápoles Há uma conexão cultural entre a mentalidade dos ultras e das chamadas elites: eles pensam da mesma forma sobre De Laurentiis. Não é apenas um problema geral, mas um problema de simbiose cultural das ditas elites napolitanas. Queriam expulsar Spalletti, vítima de um estandarte indigno, queriam expulsar Giuntoli porque está ao serviço do presidente “Nunca deixaremos de falar de De Laurentiis, tudo está dito sobre Kim. Sinto que posso dizer que esse time não ganhou graças ao Napoli. Finalmente temos um time que não vive em simbiose com o Napoli, o que é um fato muito positivo. O Napoli hoje tem uma cena cultural.” Não me encontro nisso. Você é fã de Salerno? Dá muito eco. Como se os Ultras fossem um partido político. Quantos? 60-70? Bem, para eles você não deveria comemorar, mas o que aconteceria se alguém comemorasse? Uma forma antiga de vivenciar o futebol. É uma rivalidade de mão única, para mim alernitana está ou não está, é a mesma coisa”.

Dino Zoff: “Donnarumma-Meret? Agora Donnarumma começou na frente, cabe a Meret provar isso.”

Dino Zoff, ex-goleiro, falou à Rádio Central Napoli durante a transmissão de Un calcio alla em Umberto Chiariello: “Jogamos futebol mais do que querer nos sacrificar, jogamos futebol e foi uma festa, não sinto que fiz Sacrifícios nascidos na seleção ?Sempre os tivemos.Immobile marca 50 gols por ano durante 3 anos.Não me parece certo dizer que com Retegui encontramos um centroavante.Você não torce a seleção nacional em Nápoles?A maior lembrança de torcer com a seleção nacional foi em Nápoles, a semifinal contra a Rússia, 90.000 pessoas torcem por nós, ainda fico arrepiado ao ouvir os aplausos e vaias dos adversários quando eles aparecem na minha área. Scudetto para Nápoles? Estamos tão perto que haverá tempo para comemorar. Donnarumma-Meret como Albertosi-Zoff? Agora Donnarumma está começando a progredir, como Albertosi, cabe a Merritt que tem todas as qualidades.”