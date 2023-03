“Eu não fiz isso por ela.”

Desde a época de Shakespeare Desdêmona É a personalidade que nasce fofoca doentia. Neste caso, trata-se de uma tragédia literária, mas a história de Desdêmona Balzano é muito menos grandiosa. Aliás, a ex-heroína de Men & Women foi expulsa do estúdio por Maria De Felipe, após ser desmascarada por Armando Incarnato, dando origem a provas áudio e chats em que a mulher deixa claro as suas intenções populares e certamente não amorosas. Especificamente, ele concorda com seu empresário sobre o comportamento que deveria ter tido no programa. Gianni Spiretti, colunista do programa, ouviu a voz ofensiva e ficou encantado: “Ele diz que a transmissão está muito ruim e não é a mesma de antes. Ele diz que Claudio foi demitido de forma feia, não sei a quem ele está se referindo. para. Então ele disse, não sei se eles empurraram Armando em minha direção. Ele disse: “Sinceramente, se ele me convidasse para sair, eu sairia com prazer, mas nunca a história com ele. Você conhece minhas razões para estando neste programa, quanto mais tempo eu ficar, melhor.”

Imediatamente após sair de cena, Desdêmona lhe contou a verdade: “Fiquei tonta, não entendi o que estava acontecendo. Só entendi que havia gravações de áudio minhas, e que não dei consentimento para tocá-las, porque Eu não sabia o que era. Se a Maria de Felipe achava que não. Tem que estar no estúdio, tudo bem. Eu te respeito, e na verdade eu não te processei. Eu nem processei o redação e Fachino. Quanto ao áudio, trata-se de um trecho de um telefonema particular que foi gravado com Alessandro Schiavone.”

Se fosse De Felipe Se ela escapou, o mesmo não poderia ser dito de Armando Incarnato e Gianni Sperti, que seriam processados ​​por Desdêmona, por terem publicado conteúdos privados sem o consentimento da mulher: “Não consenti que Gianni Sperti ouvisse aquela voz. disse ‘não’ três vezes porque queria ouvir antes de decidir permitir que outra pessoa ouvisse. O conteúdo deste áudio, embora não reproduzido publicamente, foi divulgado quando Gianni Spirti o narrou e comentou o que ouviu. Eu processou-o com Alessandro Schiavone e Armando Incarnato.” Além disso, Desdêmona também afirma que as informações relatadas podem ter sido falsificadas: “Tirar 5 frases de uma conversa de uma hora equivale a retirar seu contexto. Você não pode pegar um trecho dela e interpretá-lo até que o significado mudanças.” […] Eu nunca disse isso. Eu disse “vou tentar ficar lá o maior tempo possível”. Mas eu disse isso meses atrás. Também poderia significar que eu pretendia conhecer o máximo de pessoas possível, não que pretendia ficar lá para ser popular. Visão? Assinei um contrato pelo qual eles me diziam que eu não receberia nenhuma compensação, mas que poderia aproveitar a vista que o espetáculo oferecia. Está no contrato e todos assinam no salão. No que diz respeito ao amor, eu o encontrei na transmissão, então o formato funciona.”