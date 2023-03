Homens e mulheres: opinião de Shea no episódio 23/03/27

Silvio Venturato Com certeza édemaisComo apontado hoje por A homem e mulher Até a senhora que ligou para conhecê-lo. Muito direto e muito contundente, ele é alguém que honestamente vai direto ao ponto (ou pelo menos tenta, aqui…). a Vitalidade (cit.), o dela, que muitas mulheres podem não apreciar, está bastante presente.

Mas dado que me parece que a) ele se sugeriu desde o início a pessoa que é, sem pretender ser diferente; b) Não me parece que tenha derrubado ninguém à força, pelo contrário. e C) supõe sempre que se seu jeito de ser não for valorizado, ele não terá problemas em voltar para onde veio. Tenho duas perguntas para aqueles que, depois de tudo o que vimos no último mês, ainda insistem em defender o pobre Espírito sincero para Gemma Galjani.

Se for muito vulgar e demais.”quentePara o hardcore romântico (…) Assim como você, por que ainda insiste em sair um mês e meio? Auto “Para mim a história foi ótima até chegarmos nas axilas. Foi aqui que tudo mudou, pois fiquei preso!Como pode ser que ele tenha decidido voltar para o spa, apesar do incrível trauma que experimentou neste mesmo contexto? Visto que as falas feitas no último episódio sobre uma possível continuação de sua convivência me pareceram enfaticamente óbvias, até demais LU VIVIA COM ANGÚSTIA PENSAVA EM IR PARA SUA CASA PORQUE”Eu senti pressão, eu estava preocupado com algo a ver com força“… o que ela estava disposta a fazer, Santo Deus?

Não, porque juro que essa conversa aumenta muito o meu crime. que Silvio Certamente será ardente e franco (e não apenas na língua, como entendemos no episódio de hoje …) e o que você quiser, hoje quando ele repreendeu Gemona para “Eles investiram tempo e dinheiro para isso“Eu também não gostei (porque ninguém a obrigou a continuar conhecendo, ninguém o obrigou a levá-la)hotéis e spasE não há nada mais rude no mundo do que jogar coisas na sua cara opção feito), mas agora ele é retratado como louco”Ele pula nas mulheres de forma imprudente, mesmo quando elas não querem“não.

bico-lo Venturato descrito como um homem semrespeito pelas mulheres(embora muito seja mostrado, para ela e nos tempos bíblicos de repente) quando a verdade é que Jaljani Ele nunca se interessou desde o início – e como sempre esteve de 2013 até hoje – ele simplesmente tenta enlameá-lo para sair limpo. Agora que eu acho ele de mau gosto, diferente do que ele apresentou.

ele se manifestou eu estabeleço a felicidade (Como deduzimos que ele fez quando estava no sofá em casa com jóia que se enroscou em seu peito nu) no primeiro aperitivo ou no primeiro jantar com uma mulher que eu nunca tinha visto antes, eu conseguia entender o torcer do nariz. Mas aqui estamos falando da presença de dois adultos vacinados que namoram há um mês e meio. dele dandoEnvolvimento próximoDesde o primeiro momento, ele liga para ela várias vezes ao dia, saindo para jantar com ela sempre que possível.

Depois de um mês e meio ele a convidou para ir a sua casa, levou-a para jantar no “Bom restauranteEles conversaram por horas. Depois do jantar eles se encontram no sofá dele, de topless, e eu me aproximo dele… E você acha mesmo estranho que seja real?condimentoMas, sério? Isto é, você pode me explicar o que, se não este, deveria ter sido o modo adequado para passar para a próxima etapa para você? Porque estou realmente lutando para entender isso.

Repito, eu entenderia torcer o nariz se alguém se apresentasse sabendo o que estava afirmando na primeira ou na segunda saída, quando um não conhecia o outro. Mas este não é o caso. Se ele se descrevia de alguma forma, de repente ele se revelava uma pessoa completamente diferente. Mas este não é o caso. Se ele surpreendeu sua parceira durante o encontro, tornando-a objetivamente difícil quando a premissa poderia ser outra. Mas este também não é o caso. E acima de tudo eu teria entendido algumas reações surpreendentes se a senhora em questão não tivesse sido jóia.

Alguém desistiu na última década. Quanto mais homens ela namorou, mais ela se jogou, e agora que ela enfrentou alguém que se jogou, sabe por que ela se retraiu. E acho que anos atrás ele não tinha todos esses problemas…

Ah, uma última pergunta para quem continua tomando partido jóiaEntão eu vou calar a boca, eu juro. Enquanto você está nisso, você poderia me explicar por que, apesar de toda a preocupação e dor Silvio Ele os está enviando há semanas, apenas continue procurando por eles e repita.”eu não desliguei de jeito nenhumNão, porque não sei vocês, mas quando fico tão traumatizado com uma experiência que costumo não repetir, né…

Por outro lado, se um persiste, a causa só pode ser um, e nós o sabemos muito bem.

naturalmente”Eu não teria ido tão longe quanto Novara se não me importasseComo você acabou no centro de estudos então?

observação. alguém notificar Jaljani queLavar o carro é lindo, espontâneo e real“Ela pensa certo. Mas ele está certo quando diz isso.”Uma coisa é fazer certas coisas enquanto modela e outra em particularVocê deve ser muito produtivo para ser tão destemido, dentro das paredes de casa, mas terrivelmente tímido na frente das câmeras, hein.

Vídeo do episódio: aposta completa – Gemma e Silvio após o desfile – Os preparativos de Silvio e a hesitação de Gemma – Tina: “Gemma, a verdade é que você não gosta do Silvio!” – Tina e a nova forma de comunicar – Silvio: Gema, um mês e meio com um beijo… – Silvio: “Gemma, você não me ama! Essa é a verdade!” – Duas senhoras para Silvio