Patrocinador Roma Saudita: Este é o valor que você irá arrecadar

Desta vez é verdade: Dinheiro saudita alimenta Roma. Após rumores de uma tentativa rebuscada dos árabes para assumir o clube, os Friedkins fecharam um acordo importante para o patrocinador principal: a inscrição que os jogadores usam no peito durante as partidas. Ontem saiu um comunicado de imprensa oficializando O acordo tem duração de dois anos e vai gerar receita bruta de US$ 25 milhõesCom a gigante do entretenimento Temporada de Riade: Este festival, que no ano passado atraiu cerca de 5 milhões de visitantes à península saudita, terá início em 2023 no final deste mês. Ele sussurrou que era Lena Sokolow, nova CEO, para tecer o tecido das negociações. O contrato inclui dois amistosos que o time disputará em solo saudita, além da inauguração da loja Roma, em Riad. A camisa deverá fazer sua estreia, de acordo com as autorizações da UEFA, no início da noite, no jogo da Liga Europa contra o Servet. “para nós – Soloko explica – É uma confirmação da expansão da nossa marca pelo mundo. O mercado saudita é cada vez mais importante para o futebol. Portanto, acreditamos que a cooperação gerará novas oportunidades.”

Roma, Antiguidades Financeiras

Ficou bastante claro que os árabes estavam a tentar mudar o equilíbrio global no desporto, e não apenas no futebol: Basta pensar na Liga Saudita Que abrangeu muitos milhões de campeões europeus e sul-americanos, desde Ronaldo Adiante, ou a aquisição direta do Newcastle por um fundo real em Riad. Mas a Roma é o primeiro clube da Série A a assinar Uma parceria a este nível com um interlocutor saudita. A abertura deste canal comercial provavelmente não tem limites. Sabe-se que a família Friedkins acolheria com satisfação a entrada de A Parceiro para financiar Estádio Petralata, Por exemplo. Na verdade, não é nem um nem outro Turki Al-SheikhPresidente da Gia Company, que administra a Temporada de Riad, Exclui possíveis desenvolvimentos: “Mal podemos esperar para ver o que poderemos alcançar com os ciganos nos próximos anos.”

Roma e as tensões políticas do novo patrono

Tenha cuidado com o processo Ele não foi apreciado pelo mundo político italiano. Capital acima de tudo. Não por problemas éticos relacionados Lavagem esportivaEsta é uma atividade promovida por alguns países para esconder a vergonha interna do exterior, mas devido ao momento do acordo. A questão é que Riade está a competir com Roma pela atribuição da Expo 2030, um evento que a Itália considera essencial para o crescimento económico. A capital saudita é considerada a principal opositora à candidatura do nosso governo, que também deve enfrentar o porto coreano de Busan como terceira roda. Não é por acaso que o comentário feito por Prefeito Gualtieri não está entusiasmado: “Se eles também ficarem em Itália, talvez os árabes nos tenham medo… A verdade é que nós somos David e eles são Golias, mas lutaremos pela justiça até ao fim. De vez em quando, como nas histórias da Bíblia, as coisas acontecem de forma diferente do esperado.. Os ciganos, por seu lado, deixam informalmente claro que a iniciativa privada está completamente separada das restantes. Como a missão Expo 2030 está marcada para 28 de novembro, quando um conselho de 179 países falará em Paris, o risco de perder o acordo levou-nos a obter assinaturas rapidamente. Estádio Petralata? Não importa. Estas tensões não retardarão o processo. Não mencione isso.