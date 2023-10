Big Brother, indicados e eliminações na quinta-feira, 12 de outubro. Jane Alexander desapareceu

lá O décimo episódio da série Big Brotherum de Quinta-feira, 12 de outubroHouve algumas surpresas na eliminação. Já se passou exatamente um mês desde o início do reality show apresentado por Alfonso Signorini e as primeiras dinâmicas interessantes finalmente começam a surgir.

A esperança dos líderes, autores e equipe anfitriã da Mediaset é que o programa decole Ganhe pontos Quanto a Ouvindo TV. Caso contrário, a situação poderá tornar-se muito difícil para o Big Brother.

As nomeações na segunda-feira, 9 de outubro, colocaram quatro inquilinos em risco de liquidação: Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Heidi Baschi e Valentina Modeni. Três regulares estão nas indicações e apenas uma nova entrada. Na verdade, foi a primeira indicação real de Heidi desde o início do reality show. A primeira a ser salva foi Valentina, depois foi a vez de Beatrice. Ele é Eliminado está Arnold. Salve Heidi.

Entretanto, a pergunta que ninguém tem coragem de fazer é: O que aconteceu com Jane Alexander? No episódio de segunda-feira, 9 de outubro, Alfonso Signorini a ofereceu para ser concorrente do reality show após o acalorado confronto com Beatrice Luzzi na luta única “Elisa di Rivombrosa”. Ela começou a tremer quase tanto quanto Julia Roberts quando ganhou o Oscar por “Erin Brockovich” e depois? Para onde Jane Alexander foi?

Como quatro homens foram eliminados até agora, apenas as mulheres podem ser indicadas esta noite.

Meu favorito em casa é Anita Olivieri e Samira Lowe. O favorito de Cesara Bonamisi é Heidi beijos. Os três são impermeável. As três mulheres, das oito restantes, que receberam mais votos no conselho, passam a transmitir televisão.

Os indicados desta noite são Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares como sempre e Rosie Chen.