Casamento de Zuleikha e Hakan

Fumaça branca para o casamento, adiado várias vezes, entre Zuleikha Altun Yaman (Hilal Al-Tanbilik) e Hakan Gumusoglu (Ibrahim Celikul) no próximo Anéis italianos para Terra amarga. Quando está muito perto do grande final de Ele diz turcoOs amantes poderão se casar, mas primeiro terão que lidar com outro acontecimento inesperado…

Terra Amara News: Está tudo pronto para o casamento mas…

A história começará quando Hakan conseguir convencer Zuleikha de que ele nunca quis fazer mal ao falecido. Demir (Murat Önalmis) desde o início da guerra contra o marido de seu irmão Erkan. Tendo também provado a ela que trabalhou por muito tempo a serviço do governo turco, Hakan reconquistará completamente a confiança de Altun, que decidirá dar outra chance ao seu amor e se comprometerá mais uma vez a organizar seu casamento. .

É justamente por esta razão que Zuleha perguntará, focando no fato de que ela acaba de se tornar a nova prefeita de Cukurova, Lutfia Doman Hülya Darcan celebra seu casamento com Hakan. A resposta à qual a “tia” responderá positivamente, mesmo que o imprevisto não demore muito. Na verdade, podemos dizer que Lutfia desaparecerá no ar a tempo do casamento…

Terra amarga e conspirações: foi o que aconteceu em Lutfiya

Então, o que poderia acontecer com Lutfiya que fosse sério o suficiente para impedi-la de comparecer ao casamento? Vamos revelar para você: na prática, as mulheres já terão se deparado com isso Ele estava com medo como uma faca (Arjun Mateen), fugindo da polícia que pretendia interrogá-lo por causa dos negócios suspeitos em que estava envolvido. Portanto, Vahab deve ter forçado Lutfia a deixá-lo entrar no carro e apontado a arma para ela. O carro ele então roubou dela, deixando-a sozinha no meio da estrada e impedindo-a efetivamente de chegar a tempo para a celebração da união.

Um desaparecimento repentino assustará muito Zuleikha, que não perderá tempo em notificá-la Procurador Savci (Onder Ozcan). Você será culpado novamente Hashmet Kulak (Altan Gurdum), que ameaçou matar Lutfiye há apenas alguns dias; Nem é preciso dizer que o homem será interrogado e colocado na cela previamente, mesmo que declare não estar envolvido no crime. De qualquer forma, tudo se resolverá quando Lutfieh, graças ao seu compatriota, conseguir chegar ao Ministério Público e explicar o que aconteceu com Vahab.

The Bitter Land, spoilers: o casamento de Zuleikha e Hakan

Um pequeno desvio que, felizmente, não representará mais um adiamento do casamento entre Zuleikha e Hakan, já que Lutfiye fará questão de celebrá-lo no mesmo dia. E assim, finalmente, Hakan e Zeliha se tornarão marido e mulher, ao final de uma cerimônia de casamento íntima e privada que acontecerá na Yaman Villa.

Depois disso, a realização do sonho de amor será comemorada no clube principal Cukurova, onde você também decidirá participar. Eu pensei (Furqan Balali), apesar de seus sentimentos ocultos por Zuleikha. No entanto, meus espectadores Terra amarga Eles sabem disso: a felicidade em Cukurova dura apenas um suspiro e algo trágico está prestes a atingir a felicidade recém-descoberta de Zelikha e Hakan… Siga-nos no Instagram.