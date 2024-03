Jornalistas de Portugal em Pisa

Um grande alívio para o Royal Victoria Hotel de Pisa que serviu de paragem obrigatória no recente passeio promocional pela Toscana, uma iniciativa organizada em colaboração com a Toscana Promozione Turistica e a companhia aérea EasyJet para comemorar a abertura do voo Pisa – Porto.

A viagem contou com a participação de um grupo de elite de jornalistas, influenciadores e representantes dos meios de comunicação social, incluindo um representante da televisão local, todos cuidadosamente seleccionados pela EasyJet devido à sua associação ao sector do turismo e dos meios de comunicação social.

Os participantes incluem:

– MAGG: uma revista digital portuguesa que vai da cultura ao entretenimento, do estilo de vida à saúde.

– VouSair.pt: Publicação electrónica dedicada a viagens, que disponibiliza dicas úteis para a organização de viagens de lazer ou de negócios.

– Publico (Fojas): Importante jornal português com uma secção especializada em viagens, gastronomia e entretenimento.

– Sábado e CMTV: revista semanal de informação geral e canal de televisão português respetivamente, ambos pertencentes ao Grupo Cofina.

– Influenciadores: O casal Pablo e Marie, conhecidos nas redes sociais e através de seu blog pelas aventuras compartilhadas.

Durante o passeio, o grupo teve a oportunidade de explorar as maravilhas de Pisa, sendo o Royal Victoria Hotel uma base ideal para descobrir a beleza da cidade e da região da Toscana.

“Gostaríamos de expressar a nossa gratidão à Toscana Promozione Turistica, à EasyJet e a todos os participantes por tornarem possível este evento de sucesso e pela sua contribuição para promover a beleza da Toscana a um público global”, anunciaram Nicola e Maurizio Pegaga, proprietários da empresa. Hotel Real Vitória.