“Eles me deram terapia de choque.” Como está o cantor?

Loredana Berti Quebra o silêncio. A cantora, depois de ter sido hospitalizada repentinamente em Roma devido a “graves problemas intestinais”, que a obrigaram a adiar o concerto agendado no Teatro Brancaccio, regressa às redes sociais para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde. «Querido “Vince” – começa Bertie – hoje volto a Milão depois de um curto período de tratamento em Roma onde me deram “Terapia eletroconvulsiva“E onde começaram muitos testes e investigações, que terei que continuar em Milão e acompanhar os responsáveis”.

Loredana Berti, exames urgentes: problemas gastrointestinais graves. O show em Varese foi adiado, como está o cantor?

Loredana Berti: “As minhas circunstâncias impedem-me de assistir a um concerto.”

A cantora acrescenta: “Temo que as datas de Roma e Varese sejam adiadas, mas a minha condição física não me permitiu cumprir compromissos como um concerto de duas horas sem períodos de descanso e viagens associadas”. Mas em relação à doença, apenas algumas palavras: “Estou feliz por pelo menos ter conseguido cumprir outras obrigações que são menos onerosas para a minha saúde”.

A postagem de Bertie termina com uma saudação esperançosa para o futuro: “Vejo vocês na sexta-feira na TV no The Voice Senior, onde vocês montaram uma equipe maluca! Com todo o amor que puder. Sua Loredana.

Como vai

A equipa de Loredana Berti anunciou em nota que a artista deverá ser submetida a novos exames urgentes, ao mesmo tempo que afirmou a impossibilidade de a cantora regressar aos palcos tão cedo e adiar a data da digressão marcada para sexta-feira, 15 de março, em Varese, para 10 de maio. . “Lamentamos muito anunciar que, após a recente hospitalização de Loredana em Roma devido a graves problemas intestinais (aos quais Loredana foi operada duas vezes no ano passado), serão necessários exames mais urgentes – lemos no comunicado de imprensa -. é por isso que optamos pelo adiamento do concerto de Varese.

Para já, o concerto em Turim, marcado para 19 de março, continua confirmado. Loredana passou mal na última segunda-feira, pouco antes da turnê romena, e foi levada ao hospital devido a dores abdominais repentinas.

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo em

Profeta