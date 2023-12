O mural tóxico contra Chiara Ferragni e TvBoy acusando-a de “falsos” trabalhos de caridade.

Pela segunda vez, o artista de rua TvBoy decidiu retratar Chiara Ferragni em uma de suas obras. Mas em comparação com a primeira edição menos ruim de 2018, desta vez a influenciadora está na mira de um duro ataque do artista. A obra que apareceu nas paredes de Milão é intitulada “A caridade na era das redes sociais”. Como o próprio TvBoy mostra nas redes sociais, o mural mostra Chiara Ferragni oferecendo uma nota na mão a um morador de rua. Ele segura o smartphone com a outra mão, pronto para imortalizar esse gesto de caridade. O ataque surge no auge da polémica contra o empresário, na sequência de uma multa antitrust por práticas comerciais desleais no caso Palocco Pandoro, promovida em paralelo com a operação de caridade do Hospital Regina Margherita, em Turim.

O mural segue a polêmica sobre a água de Evian

O artista palermano, nascido Salvatore Benintendi, já havia imortalizado Chiara Ferragni em uma de suas obras cinco anos antes. Na época, a influenciadora foi retratada em um afresco na Via Torino, em Milão, intitulado “Santa Clara com Águas Benditas”. Ferragni foi pintada como uma Madonna com uma criança nos braços, parecida com seu filho Leon, em uma rua comercial de Milão. O negócio surgiu após a polêmica que atingiu o influenciador devido ao alto custo da água Evian, com a qual Chiara Ferragni assinou mais uma parceria comercial muito discutida.

