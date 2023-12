Eugenie Yorke revela o tormento da infância sob os holofotes: vítima de bullying.

Eugenie York: A luta contra a vergonha corporal e o bullying

Crescer sob os holofotes da mídia não foi fácil Eugênia IorqueSegunda filha de Sarah Ferguson e Andrew York. Desde a adolescência, ela sofre vergonha corporal e críticas pela forma como se veste. Em uma entrevista recente no Table Manners, a princesa falou sobre como essas experiências afetaram sua vida, levando até mesmo ao desenvolvimento de problemas alimentares.

Eugenie admitiu que estar constantemente sob os olhos do público pode ser difícil para qualquer pessoa. Ele descreveu sua adolescência como um período complicado durante o qual foi submetido a assédio por parte de seus colegas. Ele disse: “Suponho que isso aconteça com qualquer pessoa se você estiver sob os olhos do público. Acho que isso acontece na nossa família naquela idade quando você tem 13 anos e faz um corte de cabelo idiota e está um pouco gordo e… você sabe, todas as crianças intimidam você, esse tipo de coisa.“.

Apesar do seu passado difícil, Eugenie encontrou refúgio em Portugal, para onde se mudou com o marido, Jack Brooksbank. Explicou que Portugal se tornou o seu sonho porque podia viver sem se preocupar com o julgamento dos outros. Ela pode ir ao supermercado vestindo um agasalho simples e com o cabelo preso para trás sem que ninguém se preocupe. Essa liberdade permitiu que ela se aceitasse como é e se sentisse confortável em sua própria pele.

No entanto, o ponto mais baixo em sua experiência com vergonha corporal foi durante o casamento do príncipe William e Kate Middleton em 2011. Naquela ocasião, Eugenie e sua irmã mais velha, Beatrice, foram criticadas por sua aparência e até comparadas às irmãs da Cinderela. Este ataque irritou Sarah Ferguson, a mãe das princesas, que desde então tem estado ativamente envolvida na luta contra o bullying. A Duquesa disse em uma entrevista de 2019: “Eles estão constantemente lutando contra o cyberbullying e a pressão da mídia. É um problema muito grande e precisamos resolvê-lo“.

Hoje, Eugenie e Beatrice estão falando abertamente sobre suas experiências com bullying e vergonha corporal. E embora esses momentos possam ter ficado para trás, a princesa Eugenie ainda é quem mais se revela nas redes sociais. Apesar disso, encontrou um equilíbrio entre sua vida pública e privada. Ela mora entre Londres e Portugal, com o marido, Jacques, e os dois filhos, August (2), e Ernest, nascido em maio passado. Eugenie finalmente percebeu que não precisa provar nada a ninguém e que é perfeita do jeito que é.

Concluindo, Eugenie, de York, enfrentou muitos desafios devido à vergonha do corpo e ao bullying. Porém, ele encontrou forças para superar essas dificuldades e se aceitar como é. Sua experiência é uma importante mensagem de resiliência e autoestima para todos aqueles que enfrentam situações semelhantes.