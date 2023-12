“Foi escolhida porque é uma cidade inclusiva e amorosa.”

Alessandro Cecchi Paoni e Simone Antolini Eles chegam ao Maschio Angioino de Nápoles à uma hora da tarde, é o dia do casamento e o prefeito de Nápoles preside a cerimônia de união civil. Gaetano Manfredi. Há algumas horas chegaram saudações sociais para o casal Emma BoninoEle inicialmente anunciou como testemunha: “Queridos Alessandro e SimoneMuitas felicidades, mas lembre-se sempre que o enamoramento acontece, felizmente, sem muito esforço; Aí chega o momento mais complicado para amarmos, porque exige vontade e disciplina. Por fim, chegará um estágio de amar a si mesmo, e atingir esse estágio significa que você teve uma vida feliz e de sorte. “Ao mesmo tempo, aproveite este dia e agradeça também ao prefeito”.

Mas além dos cônjuges, como testemunhas, está a ex-mulher do jornalista e apresentador de TV, Cristina NavarroE Elenia Antolini, Primo do noivo. “Escolhemos Nápoles porque estamos muito perto dela, uma cidade inclusiva e amorosa”, explica o casal que recebe convidados e jornalistas, “e aqui queremos enviar uma mensagem importante: “Precisamos avançar em direção à igualdade no casamento e na adoção para gays e solteiros.”. A filha de Antolini, Melissa, de 5 anos, carregava as alianças: “Com ela somos uma família”, explica Cici Paoni.

Convidados Entre os primeiros convidados a chegar Eleanor Fairuzyex-concorrente VIP do Big Brother, com unhas medindo 20 cm de comprimento As Irmãs PompadourA Condessa usa vestidos pretos, meias arrastão, penas e painéis combinando, calça bege com renda preta e bolsa dupla Daniela d’Arragon, Ainda Roberto Gobbi E Michel Altieri.

Recém-casados ​​​​de azul Muito elegantes, os noivos estão ambos de azul. Cecchi Paone, vestido como Gianni Molaro, Ele está vestindo um terno napolitano de alta costura da Tasmânia com colete e camisa de seda com gola mandarim e abotoaduras. Antolini vestido de compatriota Emiliano Bengassi, estilista de Fermo, veste casaco de seda bordado com colete trespassado em tons de azul claro e azul claro. O casal jantou ontem no Brandy’s Pizza. O concerto também está previsto para acontecer na Via Chiaia, não muito longe do local do concerto: rumores indicam que será no Teatro Sannazaro. READ Sidney Poitier, o primeiro afro-americano a ganhar o Oscar de Melhor Ator, morreu - Corriere.it

A vida na cidade «Porquê Nápoles? – Estamos realmente muito felizes, a sensação de estar ali foi buscada”, explica Cecchi Paone. Leciono na Suor Orsola há 25 anos, Ela frequentou a escola primária aqui, e Simon começou sua vida adulta nesta cidade E independente.” “Já temos uma filha de 5 anos – afirma o porta-voz científico – que através do casamento decidiu dar-lhe mais proteção do ponto de vista legal e oficial. É lamentável que a Itália, neste sentido, fica para trás. Estamos aqui para dizer a todos: “Precisamos alcançar a igualdade no casamento e na adoção para gays e solteiros”.

direitos civis “Nápoles, berço da cultura – explica ainda – faz-nos lembrar que, embora sejamos um país muito culto, esquecemo-nos disso no que diz respeito aos direitos civis: porque Cultura e direitos civis andam de mãos dadas. Isto está acontecendo em Nápoles, mas em Roma, especialmente no governo e no parlamento, isso ainda não aconteceu.” Com o Papa Francisco o fim do pesadelo gay: “Este Papa – explicou Cecchi Paone, referindo-se à última possibilidade, que o Papa deseja abençoar casais do mesmo sexo – Uma revolução começou Nas palavras “Quem sou eu para julgar os gays”: a partir daquele momento finalmente foi entendido aí tambémA Igreja Católica parou de discriminar. “Especialmente para aqueles que acreditam na homossexualidade, o pesadelo acabou.”

A festa prefeito Gaetano Manfredi“Nápoles é um lugar onde existem ligações, relações pessoais e amor no espírito da cidade hospitaleira”, sublinhou, que chefiou a União Cívica. A escolha de Alessandro e Simone vai ao encontro do espírito desta cidade. Alessandro e eu nos conhecemos há vários anos, fizemos muitas coisas juntos no passado, no contexto da universidade.” Cecchi Paone quis lembrar Gesto de amor de Luca Trapanese, vereador que adotou uma menina deficiente. “A história de Trapanese – conclui Cecchi Pawnee – é uma história maravilhosa, que diz muito sobre o fato de que os gays não são adequados para criar os filhos. Nenhum homem hétero queria adotar aquela menininha, só porque ela tinha um problema cromossômico e um homem gay fez isso. Há uma bela moral nisso: somos todos iguais e, como também disse Piero Angela, não há diferença no amor entre casais heterossexuais e homossexuais. READ Viva as lágrimas de Roberta Morris, e não há razão para isso: "Sempre faço..."

