Os dez cantores na final

A primeira meia-final da Eurovisão 2023 contou com a atuação de 15 países com 10 artistas a conseguir garantir um bilhete para a final de sábado, onde também encontrarão Marco Mengoni.

Acaba de terminar a primeira meia-final do Festival Eurovisão da Canção 2023, evento que decorre este ano em Liverpool após a vitória da Ucrânia no ano passado, que naturalmente não teria condições de acolher o evento dadas as circunstâncias. A noite foi marcada pelas atuações das quinze melhores nações tentando garantir um ingresso para a final de sábado, com as cinco primeiras nações Itália, França, Alemanha, Reino Unido, Espanha e o país vencedor do ano passado já desfrutando de vaga garantida, a Ucrânia. Teremos, portanto, que esperar para ver Marco Mengoni no pódio do Eurovision, embora durante a noite alguns minutos sejam reservados para os seis artistas que já chegaram à final.

Dos 15 principais países concorrentes, apenas 10 teriam chegado à final. O primeiro país a separar uma passagem para viagens de sábado à noite é a Croácia. Depois Moldávia e Suíça, depois Finlândia, República Tcheca, Israel, Portugal, Suécia, Sérvia e Noruega. Não há classificação para esta primeira meia-finalDe acordo com as regras, os finalistas foram anunciados aleatoriamente, sem indicar os votos recebidos. A data agora é quinta-feira, quando haverá a segunda semifinal do Eurovision 2023.

A noite abriu com uma atuação da Noruega, onde a italiana Alessandra Meli subiu ao palco, e seguiram-se pela ordem: Malta com The Busker with Dance (Our Own Party); Luke Black com Samo Mi Se Spava para a Sérvia; Surprising Lights com Aija, para a Letônia; imitação com Ai Coração de Portugal; Wild Youth com We Are One, for Ireland e Let 3 with Mama ŠČ! , para a Croácia.

READ Antonio Cimmeria Cassino de Sanremo Prêmio Literário Internacional: Os vencedores foram premiados Sanremo 2023: cantores, canções, maestros e programas noturnos

Mas na segunda parte da noite, Remo Fourier se apresentou com o Watergun para a Suíça; Noa Kerel com Unicorn for Israel; Pasha Parvini com Soarele şi Luna para a Moldávia; Lorraine com tatuagens para a Suécia; TuralTuranX com Tell Me More para o Azerbaijão; Vesna com a coroa de minha irmã para a República Tcheca; Mia Nicolai e Dionne Cooper com luzes brilhantes para a Holanda e Karega com cha-cha-cha para a Finlândia.