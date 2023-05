“RedBird pode levar o AC Milan ao próximo nível”

Giorgio Forlani havia deixado o Milan, mas o Milan nunca o deixou. Ele estava em Salamanca estudando no exterior e aprimorando suas habilidades no idioma quando o Milan jogou pela última vez contra a Inter na semifinal da Liga dos Campeões.

Ele encontrou um café, pediu um copo de algo gelado e assistiu Andriy Shevchenko marcar o gol fora de casa que resolveu o empate e o gol de empate de Martins levou o Milan à final da Liga dos Campeões.

“O espanhol veio a calhar naquela noite e em 2007Forlani diz, rindo.Eu estava no deserto do Atacama no Chile procurando um lugar com TV. Não posso perder Milão e Liverpool“.

Mal sabia ele que 20 anos depois seria CEO do clube que torceu quando menino e que o Milan estaria às vésperas de mais uma final.

Forlani cresceu no bairro ao redor da Estação Central de Milão. Ele frequentou a mesma escola que Silvio Berlusconi (em épocas diferentes, é claro) e foi titular de um ingresso de temporada no San Siro durante os anos de Fabio Capello.

Em entrevista ao The Athletic, o CEO rossoneri contou sua história, mas também deu uma visão sobre o futuro do futebol e do Milan.

Giorgio Forlani já trabalhava para o Elliott, o fundo de hedge que salvou o Milan da falência em 2018, quando o misterioso empresário chinês Li Yonghong deixou de pagar sua dívida.

A estrutura foi criada com Ivan Gazidis Como CEO, lenda do clube Paulo Maldini como diretor técnico, Jeffrey Moncada como um personagem escoteiro e Casper Stylesvig Como Diretor de Receitas, ele colocou o clube de volta nos trilhos e trouxe o Milan de volta.

“historicamenteNotas de Forlani,O futebol é uma tomada de decisão emocional, guiada pelo instinto. O que a mídia diz? O que os fãs querem?. Os clubes tendem a sentir os pontos e depois justificá-los ao contrário, criando lógica quando a lógica não é sólida“.

Milano procurou fazer o oposto, incorporando dados e análises em seu recrutamento, confiando em números e perspicácia em vez de emoção e adrenalina. Isso significava tomar decisões difíceis e confiar nos processos em andamento.

Mas o Milan ficou quieto sobre a decisão que tomaram. Ele já havia negociado Donnarumma com Lille Mike Maignan por uma fração do salário, sem falar no salário, que a comitiva de Donnarumma exigia. Dizer que deu certo é um eufemismo. Mignan foi fundamental no primeiro scudetto do Milan desde 2011, sem mencionar sua atual campanha na Liga dos Campeões. Agora ele tem tudo para ser o melhor do mundo em sua função.

O negócio ideal para o que é o Milan hoje é escolher o verão de 2021 para não sucumbir aos pedidos de Donnarumma fora do mercado e deixar o goleiro ir substituindo-o por Mike Mignan, que hoje se tornou um grande herói na camisa rossonera.

Contrariando as expectativas, os rossoneri sagraram-se campeões italianos na última temporada, apesar de cortarem seus salários em 20% e gastarem apenas 75 milhões de euros. “Elliott fez o que ele faz de melhor, que é mudança de fasediz Forlani.É por isso que o Fundo sentiu que ele poderia ser um bom par para os Glazers ou um candidato para o Manchester United.“

A RedBird Capital comprou o Milan no verão passado por € 1,2 bilhão e adotou a abordagem oposta Capital de Clearlake Sobre Todd Buhle Chelsea.

Eles podem ter pensado,Sabemos que é melhor assim. Pense bem sobre issoAfinal, os RedBirds são os investidores do grupo Grupo Desportivo Fenwayproprietário Liverpoole ganhou confiança para enfrentar um grande clube como o Milan através da gestão Toulouseque foi promovido à Ligue1 no mesmo ano com o Scudetto do Milan.

Mas ao invés de mudar tudo drasticamente, a RedBird gostou do que comprou e optou pela continuidade. Jerry CardinaleEle, o fundador da RedBird, manteve a equipe de gestão, incluindo Maldini, e quando Gazidis deixou a empresa no final de seu negócio, Forlani assumiu o cargo de CEO.

“RedBird é um investidor em série em mídia, esportes e entretenimentoForlani explica.A convergência desses três aspectos pode levar o clube ao próximo patamar“.

Dentro de campo, o Milan já deu mais um passo à frente. Eles chegaram às semifinais da Liga dos Campeões pela primeira vez em 16 anos e parece que a Serie A está no meio de um renascimento. “Primos” Inter entre eles e a final em Istambul. Toda a final da Liga Europeia entre Juventus e Roma é possível, e a Fiorentina está a duas partidas da final da Conference League.

Hoje, a Serie A está firmemente estabelecida nas copas europeias. Não só o Euro Derby dos Campeões, mas também Juventus e Roma nas meias-finais da Liga Europa e Fiorentina na Conferência.

“Como ponto de partida, os direitos de mídia na Premier League são três vezes maiores do que na Serie ANotas de Forlani.

O Manchester City pode ser o único semifinalista na Inglaterra nesta temporada, mas quatro das últimas cinco finais tiveram um time da Premier League. Dois deles são todos britânicos. O dinheiro pode não chutar uma bola, mas faz uma grande diferença.

“Milan compete no mercado com Bournemouth, Leeds, Brighton e BrentfordForlani disse,Em vez de Man City e Man United. Esta é a realidade e o poder econômico alimentado em grande parte pelos direitos de transmissão“.

Para recuperar o atraso, a primeira divisão precisa ajudar seus clubes. É por isso que o maior encontro do futebol italiano em maio não é o Euroderby de quarta-feira na Liga dos Campeões. Mas a próxima corrida pelos direitos de TV da Série Aaquele diretor de torneio, Louis DeservoEle sabia “O mais difícil de todos“.

A Dazn, principal parceira de transmissão da Série A, vem perdendo 1 bilhão anualmente desde seu lançamento em 2016.

A Sky expandiu sua cobertura da Liga dos Campeões da UEFA, o que é problemático para a primeira divisão, já que o novo formato expandido da principal competição da Europa (47% a mais de partidas serão disputadas a partir de 2024) significa que mais do orçamento da Sky é alocado para a UEFA.

Minar todo o processo é o pirata. “É um grande problema na ItáliaForlani diz: A liga estima o prejuízo em US$ 1 bilhão durante o último ciclo de direitos e espera que uma nova lei antipirataria seja adotada em breve para proteger o valor do conteúdo e dos detentores de direitos.

Para maximizar seu potencial latente, você deve acertar a A-League quando o ferro estiver quente. A liga afirma que “o futebol está de volta” com base em uma temporada fantástica na Europa e na primeira divisão com quatro campeões diferentes em quatro anos.

Para os direitos de TV, na próxima licitação, os direitos poderão ser vendidos por um período mais longo – cinco temporadas em vez de três – dando às emissoras mais tempo para desenvolver e manter uma audiência.

O objetivo é se recuperar e evitar outra queda como a de 12% do último leilão.

Caso contrário, a disparidade da Serie A com a Premier League só aumentará.

O novo acordo com a TV é muito importante, masEsta não é a única coisaForlani acrescenta.A outra questão é a questão dos estádios“.

“A maneira como pensamos sobre o campo, o dia do jogo e as técnicas de construção hoje é diferente do que era no passadoEle afirma Forlani.

Na Itália, os clubes estão limitados na quantidade de dinheiro que podem ganhar nos lugares que chamam de lar. Como se a diferença de direitos de TV já não fosse grande o suficiente: os clubes da Premier League ganham três vezes mais receita do estádio do que seus colegas da Serie A.

Se você fizer uma comparação com os times que o Milan enfrenta na Europa, o valor oscila entre € 60 e € 70 milhões em receita perdida a cada ano.

A modernização dos estádios é urgente, principalmente com Barcelona e Real Madrid modernizando o Camp Nou e o Santiago Bernabéu, estádios que já faturam mais de 100 milhões de euros por ano.

“Outro dia, um colega me enviou uma apresentação de 2018diz Forlani.Ele disse que em 2022 jogaremos em um novo estádio. Era ambicioso, mas em 2023 pensávamos que já tínhamos estado lá e saímos por aí. Isso é loucura. Você olha para trás e pensa: “Quatro anos! Isso é muito tempo.”“.

Não na Itália, não assim. argumenta um estudo da PricewaterhouseCoopers Na Itália, leva de oito a dez anos para abrir um novo estádioem comparação com dois ou três anos no resto da Europa.

“Este é um problema inteiramente italianodiz Forlani.Na Espanha, eles constroem estádios. Na França, eles constroem estádios. Em Portugal constroem-se estádios. Em Türkiye, eles constroem estádios. A Itália deve entender como construir estádios“.

A Federação Italiana de Futebol se candidatou para sediar o Campeonato Europeu em 2032 e a elevação de seu presidente Gabriele Gravina a vice-presidente da UEFA indica uma crescente influência política. Mas a Serie A não pode esperar mais 10 anos. A legislação governamental destinada a facilitar a construção de novas infra-estruturas não surtiu o efeito desejado.

“Existe uma lei do campoForlani explica.A essência é que, se você estiver preso, existe uma maneira de acelerar e cortar a burocracia, mas não funciona“.

“Existem muitos grupos imobiliários dispostos a investir dinheiroForlani acrescenta.Estes são geralmente grupos de propriedade estrangeira e, portanto, capital estrangeiro. Esse é o dinheiro que entra no país para desenvolvimento, infraestrutura, geração de empregos, PIB, marcas – e de fato o sistema diz: “Não queremos o seu dinheiro”. Isto é ridículo“.

Sobre os planos do Milan, Forlani diz:Todas as opções, incluindo o antigo San Siro, estão sendo avaliadas e são um processo aberto. ele não morreu“.

O Milan passou os últimos quatro anos trabalhando com a Inter em um plano para reconstruir o local existente.

No entanto, a pandemia e as eleições municipais fizeram com que o processo avançasse em um ritmo glacial e, francamente, isso é um desserviço às geleiras, já que o aquecimento global as está fazendo avançar mais rápido do que nunca.

Vários tópicos são abordados nesta entrevista do CEO do AC Milan, Giorgio Forlani, que nos alertam sobre como certas questões, desde a possível licitação de direitos televisivos até a construção de novos estádios funcionais, são de importância crucial para permitir que o futebol italiano Alargar e encurtar o fosso com o resto da Europa.

Caso contrário, o Euroderby of Champions e os resultados de outros italianos em copas europeias serão apenas uma oportunidade que não se repetirá a longo prazo. Oportunidade a explorar, o mundo está de olho e não podemos perder esse trem de novo.

