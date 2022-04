“Eu também chamei Flavio Insinna”

O público rai é mais uma vez forçado a engolir uma poção amarga. Acaba de chegar a notícia que vai chocar muitos telespectadores, e Flavio Insinna também está envolvido nisso, praticamente o protagonista da decisão de Rai contra o pobre anfitrião. Mas vamos entrar em mais detalhes e tentar entender o que aconteceu nas últimas horas. Então, vamos começar dizendo que a décima terceira temporada de Dom Mateo. Esta temporada parece ter trazido muita dor para os fãs que não verão o lendário Terrence Hill da temporada passada como protagonista. O ator, de fato, apareceu na novela desde a primeira temporada, e o público gostou muito dele. É também por isso que sua despedida parece ter deixado um grande vazio para todos que acompanharam a série desde o primeiro episódio. No entanto, Ray tentou compensar isso substituindo o ator amado por outro rosto amado no mundo do entretenimento. Este é Raoul Bova, uma nova entrada na série de TV Rai. Portanto, nestes primeiros episódios, certamente as atenções estarão voltadas para o belo ator, mesmo que ainda falte Terrence Hill, tendo sido protagonista de ficção de sucesso todos esses anos.

Após essa mudança especial, o personagem de Flavio Insinna também sofrerá uma turbulência. Seu personagem, de fato, o do capitão Anchisky, deve enfrentar uma mudança radical. Mas o que aconteceu com o personagem de Flavio Encina? Sabemos que o Capitão Anshechi é casado com Laura Respige, uma das heroínas do primeiro episódio da décima terceira temporada. Infelizmente para ela, parece que as coisas estão prestes a tomar um rumo ruim. Já havia rumores no passado de que esse personagem estaria se despedindo em breve Dom MateoE assim parece que Laura logo estará desistindo da fantasia. Mas não é a despedida de Laura que causa o debate, mas sim o caminho que a mulher seguirá. Na verdade, parece que a personagem de Laura não será vítima de um trágico acidente no qual ela perderá a vida. Claro, essa seria a solução mais cruel e muitos fãs não vão querer um destino semelhante para Laura, mas pelo menos será um final “digno”.

Porque, aparentemente, Laura simplesmente deu as costas ao marido e à filha de quinze anos, foi embora e não se importou com todo o resto. Isso ele não gostou nada de Melina Miccone, a tradutora de Laura Risbeighi, que na verdade parece discordar completamente das escolhas do livro. Segundo ela, de fato, a mulher é retratada como uma esposa traidora e uma mãe que prefere abandonar a filha. no portão BodonaPodemos ler parte de sua entrevista na qual ele expressa seus pensamentos: “Acho um desrespeito com as mulheres, mostra uma imagem terrível e muito feia. Não dá para pensar em destruir um personagem assim. Eles decidiram que deve ser uma puta, mas por quê? ela, mas muitos gostavam de Laura e ainda ficavam me impedindo na rua de me chamar de ‘prefeito’. No passado, Miconi já havia manifestado suas objeções às escolhas do livro. A atriz chegou a ligar para Flavio Insinna para investigar o destino de sua personagem. No entanto, não parece que o ator tenha revelado qualquer informação. Talvez, porque ele também não concordasse com essa escolha.

