O Florida Take Free Film Festival acontece de 15 a 16 de abril

Todo mês de abril, os alunos da Florida Tech organizam um festival de cinema para apresentar filmes estudantis e filmes independentes à comunidade. Mais de vinte curtas-metragens dos Estados Unidos e do mundo serão exibidos este ano.

Quinto Anual Festival de Cinema FITV Será realizado no Gleason Center for the Performing Arts no campus Florida Tech e online de 15 a 16 de abril de 2022. O festival totalmente gratuito é realizado por estudantes da Florida Tech Video Productions (FITV).

O festival é composto inteiramente por curtas-metragens, cada um com menos de 21 minutos de duração, e inclui seleções da Itália, Espanha, Chile, França, República Dominicana, Suécia, Noruega, Portugal, China, Reino Unido, Alemanha, Turquia, Israel e Estados Unidos. Estados.

De acordo com um comunicado de imprensa, a programação inclui 18 estudantes e oito cineastas profissionais. Florida Tech está faltando nos filmes estudantis deste ano.

A seleção de filmes para estudantes inclui:

Uma conversa com E. mosteiro. Isabella Anna Karina Strickland, Taylor Mitchell e Skylar A, Canadá

Diretório “Zona da Morte”. Adrian Sean Fay Kwan e Will Turner, Reino Unido

Dir. “Destino Preocupação”. Isabella Sophia Calderón e Victoria Thompson, Estados Unidos

“Deir (Al-Aqsa)”, Der. Ahmet Hakan Ferji, Turquia

Diga “eu te abraço”. Ekaterina Izmesteva, Alemanha

“Está ficando pior de novo”, Deere. Sarah Reis, Estados Unidos

“Mi Sueño, Estudiar Cine”, dir. Ala Chiji, Espanha

Diretório “Moniquer”. Griffin Newlte, Estados Unidos

“Onvoltooid Verleden Tijd (Past Simple Tense)”, dir. Aaron Cuadau, Bélgica

“Pao Zhang De Gu Shi (História de Fogos de Artifício)”, direção. Cheze Hao, China

Ele diz: “Suba em um redemoinho.” Deborah Mendes e Elmano Diogo, Portugal

Direção de “Histórias de Rua”. Moncef Abdel Hamid Al Mansouri – Líbia

cara de mosteiro. José Miguel Martinez Macintosh, Estados Unidos

“Você e Godard”, diz ele. Walter Guozheng Zou, Estados Unidos

“Quando eu era jovem, você andava para onde queria”, Der. Olga Begem, Polônia

Diretório “Policial”. Roman Senitsyn, Rússia

“Bloodtie”, dir. Raz Hamad, Israel

Diretório “Cavaleiro”. Mehdi Mousavi, Irã

A coleção de filmes para não estudantes deste ano inclui:

O mosteiro de “Ali em Jabiya”. Valentina Galdi, Itália

“Tigry: Cinema e Olvedo” dir. Arturo Duenas Herrero, Espanha

Mosteiro “El Niño Y La Montaña”. Santiago Aguilera e Gabriel Monreal, Chile

Eu digo “A liberdade é minha”. Mahmoud Salma – França

Mosteiro “Dia de Martha”. Sophia Munzerat, Estados Unidos

Mosteiro Baraka. Urso Gunnar Auckland, Noruega

Tokyo Capsule Hotel der Jose Germain Ariza, República Dominicana

“Nós somos os heróis”, diz ele. Dangin Malinovic, Rex Brady e Michaela Hennig, Suécia

O festival começa às 19h de sexta-feira, 15 de abril, com 12 filmes, seguidos de 14 filmes no sábado, a partir das 18h. Todas as noites, as exibições duram pouco mais de duas horas e meia, com três intervalos de 10 minutos. O sábado termina com uma cerimônia de premiação de 20 minutos, homenageando os melhores filmes de estudantes e não estudantes em várias categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro.

Outros elementos do festival incluem uma cabine de fotos no tapete vermelho, painéis de discussão e mercadorias gratuitas do festival enquanto os suprimentos acabam.

Os organizadores incentivam os convidados a usarem trajes formais.

se tu vais

Festival de Cinema FITV

onde ela está: Gleeson Center for the Performing Arts, 150W University Boulevard, Melbourne

quando: Sexta-feira, 15 de abril, às 19h e sábado, 16 de abril, às 18h

Aceitação: Livre. Os bilhetes não são necessários, mas os hóspedes devem fazer o check-in na recepção no átrio do Gleason.

fluindo: Todos os filmes do festival e muitos eventos relacionados serão transmitidos via Canal do YouTube da FITV.

Em formação: E-mail [email protected]

Rede: fitv.fit.edu

Christina Laforton é a editora de entretenimento e TgIF da FLORIDA TODAY. Siga-a no Facebook em facebook.com/christinalafortuneno Twitter em Incorporar tweetOu envie um e-mail para [email protected]

