Jeremias Rodriguez apela à produção e se vinga de…

No popular episódio da Ilha 2022, que foi ao ar na quinta-feira, 7 de abril, extenso espaço é dedicado à briga entre Jeremias, Gustavo Rodriguez e Ilona Staller. Mas quais são as razões que levaram à luta feroz?

Gustavo e Jeremias Rodrigues acusado Ilona Staller Para ser uma tentativa evasiva, ela caiu em prantos:

Isso é pura feiúra. Eu não gosto do que eles dizem. O que devo fazer? limpar este lugar? (Gustavo, Ed) também me disse que se cozinhasse, não me dava comida. Perceba como estamos nesta ilha.