“Fratura da clavícula e fêmur em três lugares.” Queda em Santo Domingo

O grave acidente de bicicleta de Giovanotti. Cantora, de férias em Santo Domingo Junto com a esposa, ele foi parar no hospital após uma queda com várias fraturas. foi o mesmo Lorenzo Cherubini Para contar a dinâmica do acidente nas redes sociais, primeiro com um vídeo que mostra a ajuda dos paramédicos, e depois com outro vídeo do hospital onde se encontra neste momento. «Eu quebrei minha clavícula e fêmur em três lugares – Jovanotti começa a se posicionar no sofá. Dói tanto, dói como o inferno. Mas encontrei um ortopedista aqui em Santo Domingo, e talvez amanhã ele me opere, e eles terão que colocar uma haste de titânio”.

Fraturas de Jovanotti, clavícula e fêmur

E continua: «Liguei para Fabrizio Bora, meu homem na Romênia, ele viu os pratos e disse: “Ele precisa de uma operação”. É um processo bastante comum e você se recuperará e levará algum tempo.

Mas, resumindo, aqui estou, estou vivo. Estou bem, deram-me um sedativo.

Acidente de bicicleta em Santo Domingo

Em seguida, Jovanotti discorre sobre a dinâmica do acidente: “Estava fazendo uma viagem linda por lugares maravilhosos em meio a canaviais. Entre outras coisas, devo dizer que os dominicanos me ajudaram com muito carinho, e uma senhora até me trouxe cocos para beber um pouco de água de coco. Eles me viram e imediatamente chamaram uma ambulância, eles foram ótimos. Bem, não sei onde caí e não me lembro o nome do lugar, mas vou procurar porque eles foram excepcionais, tão gentis e atenciosos.” Andando em sua bicicleta intacta, o “garoto de sorte” não pareceu notar um aro e bateu no meio.

Como vai

Apesar de visivelmente tentado pela queda, Jova (57 em setembro) não perdeu o sorriso: “Agora estão me levando de volta para o meu quarto”, continua em um dos vídeos postados no TikTok. “Hoje estou esperando, eles vão me dar um pouco de energia e espero que eles me corram amanhã. E então eu descanso um pouco. Então eu começo a me mover novamente. Fabrizio me diz que quanto mais cedo nos movermos novamente, mais cedo nos recuperaremos, mas primeiro tudo o que temos para operar.” E conclui com otimismo proverbial: “Vamos, é pior, estou bem”.